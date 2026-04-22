Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο Υπουργός του Ναυτικού Τζον Κ. Φέλαν αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου Σον Πάρνελ, η αποχώρησή του τίθεται σε ισχύ «αμέσως».

Ο Υπουργός του Ναυτικού είναι υπεύθυνος για σχεδόν ένα εκατομμύριο στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων του Πολεμικού Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών, καθώς και για πολιτικό προσωπικό.

Η αποχώρησή του σημειώνεται την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Φέλαν είναι ο δεύτερος υψηλόβαθμος Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος που αποχωρεί από τη θέση του μέσα στον ίδιο μήνα.

Νωρίτερα τον Απρίλιο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ είχε ζητήσει από τον Αρχηγό του Επιτελείου Στρατού Ράντι Τζορτζ να παραιτηθεί από τη θέση του.