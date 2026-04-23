Μεταγραφικό στόχο της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μπερνάρντο Σίλβα, φέρεται να αποτελεί ο Αζεντίν Ουναΐ που την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό.

Το περασμένο καλοκαίρι οι «πράσινοι» ήθελαν να αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή τον 26χρονο Μαροκινό άσο, δεν κατάφερε όμως να τα βρει με τη Μαρσέιγ και τελικά ο παίκτης υπέγραψε στην Τζιρόνα και τώρα δεν αποκλείεται να βρεθεί στη Σίτι.

Όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα εκτιμά τόσο πολύ τον Ουναΐ ώστε να είναι ένας από τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους για την αντικατάσταση του Μπερνάρντο Σίλβα, αν δεν βρεθεί άκρη με την Τσέλσι για τον Έντσο Φερνάντες που είναι ο πρώτος στόχος.

Με 5 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος με τη φανέλα της Τζιρόνα, ο Ουναΐ είναι ένας από τους παίκτες της La Liga που έχουν ξεχωρίσει φέτος με την απόδοσή τους και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι φέρεται να αποτελεί στόχο της Μάντσεστερ Σίτι.