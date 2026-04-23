Η ίδρυση της ΑΑΔΕ αναδεικνύεται ως το καθοριστικό σημείο καμπής για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με εκτενή μελέτη του ΔΝΤ για την περίοδο 2010-2025. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπογραμμίζει ότι η δημιουργία μιας σύγχρονης και θεσμικά οχυρωμένης φορολογικής διοίκησης αποτέλεσε το κλειδί για την έξοδο από την εσωστρέφεια.



Η επιχειρησιακή αυτονομία, μακριά από παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με την επιθετική ψηφιακή μεταρρύθμιση, λειτούργησαν ως καταλύτες για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η αναβάθμιση αυτή δεν βελτίωσε μόνο την καθημερινότητα των επιχειρήσεων, αλλά ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων και την εκούσια συμμόρφωση, οδηγώντας σε σταθερή και σημαντική αύξηση των δημόσιων εσόδων για τη χώρα μας.



Από τη σύστασή της η ΑΑΔΕ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, υλοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αλλαγών, εστιάζοντας στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και την αξιοποίηση μεγάλων δεδομένων (Big Data).



Εργαλεία όπως η ψηφιακή πύλη myAADE, η πλατφόρμα myDATA, η προσυμπλήρωση δηλώσεων, η διασύνδεση POS με τα πληροφοριακά συστήματα της Αρχής και η χρήση προηγμένων εργαλείων Business Intelligence (BI) για την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση κινδύνου, στήριξαν τη μετάβαση στο νέο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα πεδία αποτυπώνονται στα επίσημα στοιχεία της μελέτης. Ενδεικτικά:

σταθερά ανοδική πορεία του λόγου φόρων προς ΑΕΠ , ο οποίος ξεπέρασε το 28% το 2025 (έναντι 20,5% το 2009).

μείωση του κενού ΦΠΑ (VAT gap) κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες, από 30% το 2011 σε 9% το 2024.

ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ σε ποσοστό 100%.

υψηλές επιδόσεις σε διεθνή εργαλεία αξιολόγησης, όπως τα TADAT και ISORA.