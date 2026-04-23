Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου και διαπραγματευτής του Ιράν, παραιτήθηκε από τη διπλωματική αποστολή, επειδή διαφωνεί με την εμπλοκή των Φρουρών της Επανάστασης στις διαπραγματεύσεις.

Οι Times of Israel επικαλούμενοι ιρανικά ΜΜΕ, έγραψαν ότι ο Γκαλιμπάφ παραιτήθηκε από το ρόλο του ως υπεύθυνος για τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, επικαλούμενος την αυξανόμενη παρέμβαση στρατηγών των Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαμάχη κορυφώθηκε λόγω μιας πρότασης του Κατάρ που αποσκοπούσε στην άμβλυνση των εντάσεων στο Στενό του Ορμούζ, η οποία θα επέτρεπε σε 20 ιρανικά σκάφη να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό, με αντάλλαγμα τη διέλευση 20 πλοίων από λιμάνια του Αραβικού Κόλπου.

Η πρόταση τελικά απορρίφθηκε από ιρανικούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκί.