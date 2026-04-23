Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν βρέθηκε στο Λονδίνο για επίσημη επίσκεψη, όπου είχε κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τη Βρετανίδα ομόλογό του Ιβέτ Κούπερ, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις νέες ισορροπίες εντός του ΝΑΤΟ.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η υπογραφή του «Πλαίσιο Στρατηγικής Συνεργασίας», το οποίο προβάλλεται ως οδικός χάρτης για την επόμενη μέρα στις σχέσεις Τουρκίας – Βρετανίας.

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ «Άγκυρα και Λονδίνο, ήδη στενοί σύμμαχοι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, επιδιώκουν με τη νέα συμφωνία να κλειδώσουν μια πιο θεσμική, μακροπρόθεσμη συνεργασία σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων».

During the meeting, the Strategic Partnership Framework Document was signed between Türkiye and the United… — Turkish MFA (@MFATurkiye) April 23, 2026

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Τουρκία βλέπει στη Βρετανία έναν κομβικό εταίρο σε εμπόριο, επενδύσεις και αμυντική βιομηχανία, την ώρα που το Λονδίνο αναζητά νέες στρατηγικές γέφυρες εκτός Ε.Ε. μετά το Brexit. Η συμφωνία έρχεται να κεφαλαιοποιήσει την ήδη αυξανόμενη αλληλεπίδραση των δύο χωρών σε επίπεδο πολιτικών επαφών, ενεργειακών projects και κοινών πρωτοβουλιών σε περιφερειακές κρίσεις.

Όπως τονίζεται στην κοινή δήλωση, η «Στρατηγική Συνεργασία – Πλαίσιο Συμφωνίας» ανάμεσα σε Τουρκία και Βρετανία αποτελεί «στέρεη βάση» για την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Από την ασφάλεια και την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών μέχρι την κλιματική κρίση, την ανθρωπιστική ανάπτυξη και την έρευνα στην επιστήμη και την τεχνολογία, οι δύο χώρες φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως πυλώνες σταθερότητας σε μια ευρύτερη ζώνη αστάθειας.

Παράλληλα, κατά την εκτίμηση πηγών από την Άγκυρα, το Λονδίνο αναγνωρίζει τον ρόλο της Τουρκίας ως βασικού παίκτη σε ζητήματα όπως η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ η Άγκυρα ποντάρει στην τεχνογνωσία και το χρηματοπιστωτικό βάρος της Βρετανίας.

Στο πρακτικό σκέλος, η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για εμβάθυνση της συνεργασίας στην άμυνα και τη βιομηχανία οπλικών συστημάτων, με την Τουρκία να αναζητά βρετανική τεχνολογία και επενδύσεις σε προγράμματα drone, ναυπήγησης και αεροναυτικής ισχύος. Ταυτόχρονα, η Βρετανία επιδιώκει να ενισχύσει την πρόσβασή της στην τουρκική αγορά και να συμμετάσχει σε μεγάλα έργα υποδομής, logistics και ενεργειακών διασυνδέσεων. Στο επίκεντρο μπαίνουν επίσης η πράσινη μετάβαση, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η ψηφιακή αναβάθμιση, πεδία στα οποία το Λονδίνο προβάλλει ως εταίρος με εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Η συμφωνία βάζει σε κοινή τροχιά Τουρκία και Βρετανία και στον τομέα της ανθρωπιστικής ανάπτυξης, με σχεδιαζόμενες κοινές δράσεις σε περιοχές κρίσης και χώρες που δοκιμάζονται από συγκρούσεις, φτώχεια ή φυσικές καταστροφές. Σε μια φάση που η διεθνής σκηνή αναδιατάσσεται, Άγκυρα και Λονδίνο επενδύουν σε μια πολυεπίπεδη στρατηγική σχέση, η οποία, εφόσον υλοποιηθεί στην πράξη, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για το πώς το ΝΑΤΟ και η Δύση συνολικά προσεγγίζουν τις «καυτές ζώνες» του πλανήτη.

Αναλυτικά το κείμενο της συμφωνίας

«Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και η Δημοκρατία της Τουρκίας υπέγραψαν σήμερα ένα νέο Στρατηγικό Πλαίσιο Συνεργασίας για να καθορίσουν μια νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις τους.

Το Στρατηγικό Πλαίσιο Συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου – Τουρκίας, το οποίο υπεγράφη σήμερα στο Λονδίνο, δημιουργεί μια ισχυρή βάση για την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών ως Συμμάχων του ΝΑΤΟ και στρατηγικών εταίρων που μοιράζονται μια ιστορική φιλία, άριστες διμερείς σχέσεις και κοινές αντιλήψεις για ένα ευρύ φάσμα διεθνών ζητημάτων και παγκόσμιων προκλήσεων, περιλαμβανομένων ισχυρών επιθυμιών για ασφάλεια και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Η επιταχυνόμενη παγκόσμια μετάβαση προς μια πολυπολική, κατακερματισμένη διεθνή τάξη τοποθετεί το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία σε μια περίοδο αυξημένων κινδύνων. Το ΝΑΤΟ, το θεμέλιο της ασφάλειας και της συλλογικής άμυνας μας, έχει αυξήσει την πολιτική και στρατιωτική του σημασία. Η Στρατηγική Έννοια του ΝΑΤΟ, καθώς και η αποτροπή και η άμυνα ως βασική αποστολή, θα συνεχίσουν να υπογραμμίζουν τη συνεργασία μας για την εξασφάλιση της ασφάλειας της Ευρω-Ατλαντικής περιοχής. Οι ισχυρές διατλαντικές σχέσεις είναι απαραίτητες για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη.

Το Πλαίσιο θα επιτρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για κοινές προκλήσεις, δουλεύοντας πιο στενά για την προώθηση της παγκόσμιας ασφάλειας και ευημερίας, ενισχύοντας τη συνεργασία και τον συντονισμό εντός του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στήλης, της ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας και της συνεργασίας στον τομέα της βιομηχανίας, ενδυναμώνοντας τη συνεργασία στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, προωθώντας την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή συνεργασία. Επίσης, θα καλύψει κοινή εργασία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την αύξηση της συνεργασίας στην ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Αναγνωρίζοντας τις ισχυρές οικονομικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας, το Πλαίσιο επιβεβαιώνει την πρόθεσή μας να αυξήσουμε το διμερή εμπόριο και τις επενδύσεις, περιλαμβανομένων των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για μια εκσυγχρονισμένη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, με τρόπο που υποστηρίζει την κοινή οικονομική ανάπτυξη.

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο σήμερα υπογραμμίζουν ότι οι σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας είναι θεμελιωμένες σε ισχυρούς οικονομικούς και αναπτυξιακούς δεσμούς, μια κοινή δέσμευση για την άμυνα της Ευρω-Ατλαντικής ασφάλειας και διαρκείς σχέσεις μεταξύ των λαών που συνεχίζουν να ενισχύουν την αμοιβαία κατανόηση και καλή θέληση».