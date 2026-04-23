Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην Αγία Νάπα για να παρακαθήσει στο δείπνο εργασίας που παραθέτει ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και προχώρησε σε δηλώσεις για το δάνειο που θα πάρει η Ουκρανία.

Κατά την άφιξη του ο πρωθυπουργός μετά από σχετική ερώτηση έκανε την εξής δήλωση για την αποδέσμευση των πόρων για την υποστήριξη του Κιέβου:

«Το γεγονός ότι θα αποδεσμευτούν αυτοί οι πόροι, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή αυτού του πολέμου. Αυτοί οι πόροι είναι απαραίτητοι, για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κράτος και να μπορεί να αμύνεται. Και χαίρομαι γιατί η Ευρώπη εδώ και τέσσερα χρόνια είναι ενωμένη και υπερβαίνει όποια εμπόδια υπάρχουν για να υποστηρίξει την Ουκρανία».