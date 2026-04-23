Η κυπριακή προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι η γραπτή διαδικασία για την έγκριση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία και του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας έχει πλέον ολοκληρωθεί, με ομόφωνη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών.

Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, δήλωσε ότι η εκταμίευση των απαραίτητων κεφαλαίων για την Ουκρανία θα «αρχίσει να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν».

Το πετρέλαιο άρχισε και πάλι να ρέει μέσω του αγωγού «Ντρούζμπα», ξεπερνώντας το τελευταίο εμπόδιο για την αποδέσμευση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ που έχει χορηγήσει η ΕΕ στην Ουκρανία. Οι αποστολές ξανάρχισαν νωρίς την Πέμπτη, με το αργό πετρέλαιο να φτάνει στη Σλοβακία, έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες διακοπής, εξαιτίας της ρωσικής επίθεσης τον Ιανουάριο στο ουκρανικό τμήμα του αγωγού.

Η υπουργός Οικονομίας της Σλοβακίας, Ντενίσα Σάκοβα, επιβεβαίωσε την επανέναρξη, γράφοντας στο Facebook: «Από τις 2:00 π.μ. σήμερα, η εισροή πετρελαίου στη Σλοβακία μέσω του αγωγού Druzhba έχει ξαναρχίσει. Οι παραδόσεις προχωρούν σύμφωνα με το συμφωνηθέν σχέδιο.»

Ο Ούγγρος αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε ανώνυμα στο Politico, ανέφερε ότι το ρωσικό πετρέλαιο έφτασε στην Ουγγαρία στις 12:55 την Πέμπτη. Η Ουγγαρία είχε αρχικά ζητήσει να καθυστερήσει η ενημέρωση της ΕΕ σχετικά με το δάνειο μέχρι να επιβεβαιωθεί η παράδοση.

Η επανεκκίνηση σπάει μια αντιπαράθεση που διαρκούσε μήνες και είχε μπλοκάρει το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πακέτο της ΕΕ για το Κίεβο. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, είχε σθεναρά μπλοκάρει το δάνειο, δηλώνοντας ότι η Βουδαπέστη θα άρει το βέτο μόνο όταν αποκατασταθεί η ροή πετρελαίου.

Η συμφωνία εξαρτιόταν από τον αγωγό. Πέντε διπλωμάτες της ΕΕ ανέφεραν ότι η Ουγγαρία και η Σλοβακία είχαν συνδέσει την υποστήριξή τους με την φυσική άφιξη του πετρελαίου, συμφωνώντας να προχωρήσουν μόνο όταν επανεκκινούνταν οι παραδόσεις.

«Απαιτείται κάποια προσοχή, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν ακόμα τεχνικά προβλήματα», ανέφερε ένας διπλωμάτης. Ωστόσο, άλλος διπλωμάτης προέβλεψε ότι η επανεκκίνηση θα αρκούσε, σημειώνοντας «πολύ επιστημονικούς υπολογισμούς» σχετικά με το πότε θα φτάσει το πετρέλαιο.

Η ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL επιβεβαίωσε ότι το αργό πετρέλαιο άρχισε να ρέει λίγο μετά την ανακοίνωση της Σάκοβα. Σε σημείωμα προς τους επενδυτές που είδε το POLITICO, η εταιρεία ανέφερε ότι η τροφοδοσία του αγωγού προς τους αντλιοσταθμούς στο Fényeslitke, στη βόρεια Ουγγαρία, και στο Budkovce, στην ανατολική Σλοβακία, είχε αποκατασταθεί.

Με τη ροή να έχει πλέον ξεκινήσει, η προϋπόθεση που έθεσε η Ουγγαρία φαίνεται να έχει εκπληρωθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την ΕΕ να προχωρήσει με το δάνειο.

Εάν οι υπουργοί δώσουν την έγκρισή τους αυτή την εβδομάδα, το Κίεβο θα μπορούσε να αρχίσει να λαμβάνει τα χρήματα ήδη από τον Μάιο, προσφέροντας μια πολύ αναγκαία ώθηση στην οικονομία του, που έχει πληγεί από τον πόλεμο, καθώς συνεχίζει να πολεμά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο της.