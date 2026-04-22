Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει ένα γιγαντιαίο πακέτο δανεισμού 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο είχε «παγώσει» λόγω του βέτο της Ουγγαρίας του Βίκτορ Όρμπαν, αλλά πλέον διαφαίνεται ότι μπορεί να προχωρήσει μετά την αλλαγή πολιτικού σκηνικού στη Βουδαπέστη. Το δάνειο θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινής έκδοσης χρέους από την ΕΕ στις αγορές, με εγγύηση τον δημοσιονομικό «χώρο» του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ του ανώτατου ποσού συνεισφορών των κρατών-μελών και των ήδη προγραμματισμένων δαπανών. Για την Ουκρανία η έγκριση του πακέτου θεωρείται κομβική, καθώς εντάσσεται στη στρατηγική στήριξης της άμυνας και της λειτουργίας του κράτους απέναντι στη ρωσική εισβολή για το 2026 και το 2027.

Το δάνειο θα είναι άτοκο για τα έτη 2026-2027, με τις Βρυξέλλες να αξιοποιούν το υψηλό πιστοληπτικό προφίλ της ΕΕ για να εξασφαλίσουν ευνοϊκούς όρους δανεισμού στις αγορές. Ο μηχανισμός προβλέπει ότι η Ουκρανία δεν θα κληθεί να αποπληρώσει η ίδια το κεφάλαιο, τουλάχιστον όσο διαρκεί ο πόλεμος, καθώς η πρόβλεψη είναι ότι η αποπληρωμή θα γίνει μέσω ρωσικών πολεμικών αποζημιώσεων μετά το τέλος της σύγκρουσης. Στο τραπέζι βρίσκονται ήδη περίπου 210 δισ. ευρώ ρωσικών κεντρικών τραπεζικών αποθεμάτων που έχουν παγώσει στην ΕΕ και τα οποία η Ένωση θέλει να αξιοποιήσει ως έμμεση εγγύηση για τη στήριξη προς την Ουκρανία, χωρίς τυπική δέσμευση των κεφαλαίων που θεωρείται νομικά επισφαλής.

Νέο χρηματοδοτικό «πακέτο» για την Ουκρανία

Το πακέτο των 90 δισ. ευρώ έχει σχεδιαστεί να καλύψει τα δύο τρίτα των συνολικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, οι οποίες εκτιμώνται συνολικά σε 135 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Κίεβο θα λάβει 45 δισ. ευρώ το 2026 και ακόμη 45 δισ. ευρώ το 2027, με σαφή κατανομή ανάμεσα σε στρατιωτικές δαπάνες και τη γενική λειτουργία του κράτους. Κάθε χρόνο, 28 δισ. ευρώ θα κατευθύνονται στην άμυνα και τις στρατιωτικές ανάγκες και 17 δισ. ευρώ για τη στήριξη του προϋπολογισμού, δηλαδή μισθούς, συντάξεις και βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Οι Βρυξέλλες υπολογίζουν ότι οι υπόλοιπες ανάγκες της Ουκρανίας θα καλυφθούν από άλλες ανεπτυγμένες χώρες που έχουν ήδη υποσχεθεί πρόσθετη στήριξη για το 2026. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σταθερό, πολυετές πλαίσιο χρηματοδότησης, που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να σχεδιάσει τις αμυντικές και οικονομικές της πολιτικές χωρίς τον διαρκή κίνδυνο διακοπής των ροών, όπως αναφέρει το Reuters.

Πολιτικές τριβές, αγωγός Druzhba και προοπτικές έγκρισης

Η πρόταση κοινής έκδοσης χρέους της ΕΕ συνάντησε εξαρχής σφοδρές αντιδράσεις, αφού απαιτεί ομοφωνία όλων των κρατών-μελών και προσέκρουσε στην αντίθεση του Βίκτορ Όρμπαν, αλλά και των κυβερνήσεων σε Σλοβακία και Τσεχία, που διατηρούν πιο ήπιες θέσεις έναντι της Μόσχας. Οι τρεις χώρες εξασφάλισαν τελικά εξαίρεση, ώστε να μην συμμετέχουν στο κοινό δανεισμό, γεγονός που επέτρεψε στην υπόλοιπη Ένωση να προχωρήσει το σχέδιο χωρίς να επιβαρυνθούν οι ίδιες οικονομικά. Ωστόσο, η Ουγγαρία επανήλθε μπλοκάροντας την εκταμίευση, όταν σταμάτησαν οι ροές ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba που διέρχεται από την ουκρανική επικράτεια, με τη Βουδαπέστη να συνδέει την αντίρρησή της με την ενεργειακή της ασφάλεια.

Η κατάσταση άλλαξε ριζικά όταν ο Όρμπαν ηττήθηκε στις εκλογές της 12ης Απριλίου και ο επερχόμενος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ διαμήνυσε ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο στην αποδέσμευση των δανείων προς την Ουκρανία. Παράλληλα, ο αγωγός Druzhba αποκαταστάθηκε από τις ουκρανικές αρχές μετά από ζημιές που, σύμφωνα με το Κίεβο, προκάλεσε ρωσικό πλήγμα, και η ροή πετρελαίου προς την Ουγγαρία ετοιμάζεται να επανεκκινήσει. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας ώστε η ΕΕ να ξεκλειδώσει το πακέτο των 90 δισ. ευρώ, ενισχύοντας την οικονομική αντοχή της Ουκρανίας σε μία κρίσιμη καμπή του πολέμου.

