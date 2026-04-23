Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να εισηγήθηκε τον αποκλεισμό του Ιράν από το Μουντιάλ 2026 και την αντικατάστασή του από την Ιταλία, η FIFA όμως δεν σκοπεύει να κάνει κάτι τέτοιο και οι Ιρανοί κάνουν λόγο για «ηθική χρεοκοπία των ΗΠΑ».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μία από τις τρεις χώρες που θα διοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο φέτος και μάλιστα σε δικό της έδαφος θα παίξει τους τρεις αγώνες του ομίλου του το Ιράν. Ο Τραμπ, όμως, δεν συμφωνεί με αυτό και ζήτησε από τη FIFA, μέσω εκπροσώπου του, να αποκλειστεί το Ιράν και να πάρει τη θέση του η Ιταλία.

Σύμφωνα με το BBC, πάντως, η FIFA δεν συμφωνεί με κάτι τέτοιο και δεν σκοπεύει να κάνει αλλαγές, ενώ και στην Ιταλία η πρόταση Τραμπ δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Κάθε άλλο… «Πρόκειται για μια επαίσχυντη ιδέα», ήταν το σχόλιο του υπουργού Οικονομικίας, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, ενώ ο υπουργός Αθλητισμού, Αντρέα Αμπόντι, είπε: «Πρώτον, δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, δεύτερον, δεν είναι σωστό… Προκρίνεσαι στο γήπεδο, όχι έτσι».

Όσο για το Ιράν, μέσω της πρεσβείας του στη Μεγάλη Βρετανία, έκανε το ακόλουθο σχόλιο: «Η Ιταλία έχει κερδίσει το μεγαλείο της στο ποδόσφαιρο στο γήπεδο, όχι χάρη σε πολιτικά προνόμια. Η προσπάθεια αποκλεισμού του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο αποκαλύπτει μόνο την «ηθική χρεοκοπία» των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες φοβούνται ακόμη και την παρουσία έντεκα νεαρών Ιρανών στον αγωνιστικό χώρο».