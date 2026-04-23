Ένα απρόσμενο σενάριο έχει αρχίσει να κυκλοφορεί γύρω από το επερχόμενο Μουντιάλ, καθώς φέρεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω εκπροσώπου του, εισηγήθηκε τον αποκλεισμό του Ιράν από τη διοργάνωση και την αντικατάστασή του από την Ιταλία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία έμεινε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς αποκλείστηκε στα ευρωπαϊκά playoffs από τη Βοσνία, χάνοντας για τρίτη διαδοχική φορά την παρουσία της στη διοργάνωση.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ιράν – λόγω της έντασης στις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και της γενικότερης αστάθειας στη Μέση Ανατολή – έχει ανοίξει θεωρητικά τη συζήτηση για πιθανή ανακατανομή θέσεων. Οι ΗΠΑ, ως συνδιοργανώτρια χώρα μαζί με τον Καναδάς και το Μεξικό, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των σεναρίων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πάολο Ζαμπόλι στους Financial Times, έχει ήδη προτείνει τόσο στον Τραμπ όσο και στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, την είσοδο της Ιταλίας στη διοργάνωση ως αντικαταστάτρια. Όπως σημείωσε, η ιστορία της «σκουάντρα ατζούρα», με τέσσερις κατακτήσεις, αποτελεί ισχυρό επιχείρημα υπέρ της συμμετοχής της.

Παρότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες υλοποίησης, το γεγονός ότι κατατέθηκε επίσημα σχετικό αίτημα δείχνει πως το ζήτημα έχει πάρει διαστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, από πλευράς FIFA διαμηνύεται ότι στόχος παραμένει η διεξαγωγή του τουρνουά με τις ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Τραμπ είχε εκφραστεί με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για το Ιράν σε δηλώσεις του στο Politico, ενώ ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, έχει ξεκαθαρίσει πως η πρόθεση της ομοσπονδίας είναι να τηρηθεί ο αρχικός σχεδιασμός χωρίς αλλαγές.