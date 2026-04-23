Οπλισμένοι με υπομονή πρέπει να είναι οι οδηγοί που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής καθώς η κίνηση είναι από νωρίς το πρωί ιδιαιτέρως αυξημένη.

Ισχυρό μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτή την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 9 χιλιομέτρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό, στην άνοδο της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκηδόνα.

Προβλήματα σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ υπάρχουν επίσης στην Παραλιακή από το ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού προς το λιμάνι του Πειραιά ανά τμήματα, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρο Κηφισίας προς τη Φιλοθέη.

Σημειωτόν κινούνται και τα οχήματα στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15'-20' από Κύμης έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία), 20'-25' από Μαραθώνος έως Κηφισίας,

25'-30' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 23, 2026

