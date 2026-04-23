Μια 28χρονη τουρίστρια φέρεται να ανέβηκε σε ένα τεράστιο μάρμαρο άγαλμα στη Φλωρεντία για να αγγίξει τα γεννητικά του όργανα, στο πλαίσιο «προγαμιαίας φάρσας». Οι ειδικοί δήλωσαν ότι η γυναίκα προκάλεσε ζημιά χιλιάδων ευρώ στο σιντριβάνι του Ποσειδώνα στην Πιάτσα ντέλα Σινιορία.

Όπως αναφέρει η Guardian, το μνημείο, έργο του Μπαρτολομέο Αμμανάτι, κατασκευάστηκε το 1559 κατόπιν εντολής του Κόζιμο Α΄ των Μεδίκων, με αφορμή τον γάμο του γιου του, Φραντσέσκο Α΄ των Μεδίκων, με τη Ιωάννα της Αυστρίας. Αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της πόλης και απεικονίζει τον Ποσειδώνα, θεό της θάλασσας, πλαισιωμένο από άλογα και μυθολογικές μορφές.

Η 28χρονη τουρίστρια, η εθνικότητα της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί, εντοπίστηκε από την αστυνομία και απομακρύνθηκε γρήγορα από το μνημείο. Τους είπε ότι οι φίλοι της την προκάλεσαν να αγγίξει τα γεννητικά όργανα του αγάλματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου της Φλωρεντίας.

Οι ειδικοί του δημοτικού συμβουλίου εξέτασαν το μνημείο και διαπίστωσαν ότι η τουρίστρια προκάλεσε «μικρές αλλά σημαντικές φθορές» στα πόδια των γλυπτών αλόγων και στη διακοσμητική ζωφόρο, από την οποία η τουρίστρια κρατήθηκε για να μην πέσει. Το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται περίπου στις 5.000 ευρώ, ενώ σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για φθορά καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τουρίστες προσπαθούν να ανέβουν πάνω στο άγαλμα του Ποσειδώνα. Οι κάμερες παρακολούθησης εγκαταστάθηκαν το 2005 μετά από έναν επισκέπτη που ανέβηκε στο άγαλμα, σπάζοντας το χέρι του και προκαλώντας ζημιά στο άρμα. Το 2023, ένας Γερμανός τουρίστας προκάλεσε σημαντική ζημιά προσπαθώντας να ανέβει στο μνημείο για να βγάλει μια σέλφι.

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI — Dario Nardella (@DarioNardella) September 4, 2023

Το ίδιο καλοκαίρι, ένα νεαρό ζευγάρι έκανε απόπειρα αναρρίχησης σε αντίγραφο του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου..

Το 2024, ένας έφηβος κρύφτηκε το βράδυ στον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας και ανέβηκε στον τρούλο για να βγάλει μια σέλφι. Φορούσε μαύρη κουκούλα, τζιν και αθλητικά παπούτσια και βιντεοσκόπησε τον εαυτό του, καθώς ανέβαινε την εσωτερική σκάλα του μνημείου, για να ανεβάσει στη συνέχεια μια φωτογραφία στο Instagram.

Παρά τους αυστηρότερους ελέγχους γύρω από τα αξιοθέατα της Φλωρεντίας, σπάνια περνά ένα καλοκαίρι χωρίς παρόμοια περιστατικά. Σύμφωνα με τον Τζόρτζιο Κασέλι, ο οποίος διαχειρίζεται το γραφείο καλών τεχνών του δημοτικού συμβουλίου, έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλές για τους επισκέπτες να αναρριχώνται σε μνημεία για μια «πρόκληση».

Η Φλωρεντία είναι μια από τις πιο επισκέψιμες και πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης, προσελκύοντας περίπου 16 εκατομμύρια τουρίστες τον χρόνο. «Οι κάτοικοι της Φλωρεντίας προστατεύουν την κληρονομιά τους και κοιτάζουν τους τουρίστες με επιφυλακτικότητα. Ίσως επειδή πολλοί τουρίστες δεν ζουν στην πόλη, τη θεωρούν περισσότερο ως παιχνίδι», πρόσθεσε ο Τζόρτζιο Κασέλι.