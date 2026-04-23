Υλικά

  • 400 γρ. σπαγγέτι ή λιγκουίνι
  • 500 γρ. γαρίδες (καθαρισμένες)
  • 2 σκελίδες σκόρδο
  • 2 φλ. τσαγιού ντοματίνια ή φρέσκια ντομάτα
  • 1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο
  • Λίγο λευκό κρασί (προαιρετικά)
  • Αλάτι, πιπέρι
  • Μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Εκτέλεση

  1. Βράστε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.
  2. Σε ένα τηγάνι ζεστάνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε το σκόρδο μέχρι να αρωματίσει.
  3. Προσθέστε τις γαρίδες και αφήστε να ψηθούν για 2- 3 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα.
  4. Σβήστε με λίγο κρασί (αν χρησιμοποιήσετε) και προσθέστε τη ντομάτα.
  5. Αφήστε τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 5- 6 λεπτά μέχρι να δέσει.
  6. Σουρώστε τα ζυμαρικά και προσθέστε τα στο τηγάνι, ανακατεύοντας καλά.
  7. Πασπαλίστε με μαϊντανό και σερβίρετε.