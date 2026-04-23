Υλικά
- 400 γρ. σπαγγέτι ή λιγκουίνι
- 500 γρ. γαρίδες (καθαρισμένες)
- 2 σκελίδες σκόρδο
- 2 φλ. τσαγιού ντοματίνια ή φρέσκια ντομάτα
- 1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο
- Λίγο λευκό κρασί (προαιρετικά)
- Αλάτι, πιπέρι
- Μαϊντανό, ψιλοκομμένο
Εκτέλεση
- Βράστε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.
- Σε ένα τηγάνι ζεστάνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε το σκόρδο μέχρι να αρωματίσει.
- Προσθέστε τις γαρίδες και αφήστε να ψηθούν για 2- 3 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα.
- Σβήστε με λίγο κρασί (αν χρησιμοποιήσετε) και προσθέστε τη ντομάτα.
- Αφήστε τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 5- 6 λεπτά μέχρι να δέσει.
- Σουρώστε τα ζυμαρικά και προσθέστε τα στο τηγάνι, ανακατεύοντας καλά.
- Πασπαλίστε με μαϊντανό και σερβίρετε.