Όμορφη, αρχοντική, με ένδοξη ιστορία, η Ύδρα, εκτός από κοσμοπολίτισσα του Σαρωνικού, είναι και του… Χόλιγουντ, μετά τον ερχομό στο νησί του Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας.

Οπότε, τώρα έχετε έναν επιπλέον λόγο για να κάνετε σε αυτήν μια ανοιξιάτικη απόδραση το Σαββατοκύριακο. Αν και η αλήθεια είναι πως η αύρα και η ακαταμάχητη αρχοντική ομορφιά της ανέκαθεν σαγήνευαν τους εκπροσώπους ακόμη και του διεθνούς τζετ σετ, αλλά και σημαντικούς καλλιτέχνες.

Κι επειδή πρόκειται για έναν κοντινό προορισμό στην Αθήνα, μπορείτε να επιλέξετε την Ύδρα ακόμη και για μια ημερήσια εκδρομή. Ιστορικός τόπος που αποπνέει αρχοντιά, το νησί έχει χαρακτήρα ιδιαίτερο και ατμόσφαιρα μοναδική. Από τη μία είναι τα όμορφα πέτρινα κτίριά της με τις κόκκινες κεραμοσκεπές γύρω από το λιμάνι της, από την άλλη είναι η ησυχία λόγω της απουσίας μηχανοκίνητων μέσων. Και είναι και η ιστορική της αξία, καθώς πρόκειται για το νησί των καπεταναίων της ελληνικής επανάστασης. Η μετακίνηση στο νησί γίνεται πεζή, καθώς είναι διατηρητέο και απαγορεύεται η διέλευση των μηχανοκίνητων μέσων. Το πανέμορφο σκηνικό στο Παλιό Λιμάνι ανηφορίζει προς την παλαιότερη συνοικία της Ύδρας, την Κιάφα. Εδώ, βρίσκεται το Μουσείο με το αρχείο της Επανάστασης, καθώς και τα εντυπωσιακά αρχοντικά των Κουντουριώτη, Μιαούλη, Τομπάζη, Κριεζή, Βούλγαρη, Τσαμάδων, που αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής.

Περπατώντας μέχρι το Περίπτερο με τα χαρακτηριστικά μεγάλα κανόνια από την άλλη πλευρά της παραλιακής, και συνεχίζοντας προς Καμίνια, συναντάται το άγαλμα του Μιαούλη με τον προμαχώνα, που βρίσκονται από την άλλη πλευρά της παραλιακής οδού. Ενδιαφέροντα αξιοθέατα του νησιού είναι, επίσης, και η Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο λιμάνι καθώς και η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή. Άλλο ένα σημείο που αξίζει την προσοχή σας είναι το παλαιότερο φαρμακείο του νησιού (Φαρμακείο Ραφαλιά), που χρονολογείται στο 19ο αιώνα.

Στα λιθόστρωτα σοκάκια της μικρής χώρας της Ύδρας, όμορφες εικόνες από κουκλίστικα σπιτάκια και γραφικές εκκλησίες συνεπαίρνουν τον επισκέπτη του νησιού, ενώ όμορφα cafes και προσεγμένα εστιατόρια ενδείκνυνται για μια ευχάριστη στάση. Τέλος, κοντά στο λιμάνι της Ύδρας και εύκολα προσβάσιμες με τα πόδια είναι οι παραλίες Σπηλιά, Υδρονέτα, Αυλάκι και Μανδράκι για όσους θέλουν να απολαύσουν λίγη ακόμη θάλασσα.

