Για τις 5 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα μέσα στο προαύλιο του σχολείου του. Η διαδικασία διακόπηκε λόγω απουσίας βασικών μαρτύρων, με αποτέλεσμα να μετατεθεί εκ νέου η εκδίκαση της υπόθεσης.

Στο εδώλιο βρίσκονται δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι κατηγορούνται ότι στις 8 Ιουνίου 2017 πυροβολούσαν στον αέρα κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, με αποτέλεσμα μία από τις σφαίρες να πλήξει θανάσιμα το παιδί.

«Να δικαιωθεί η μνήμη του Μάριου»

Οι γονείς του 11χρονου μαθητή εξέφρασαν την οργή τους για την 9χρονη καθυστέρηση μέχρι να ξεκινήσει η δίκη, αλλά και για τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, λέγοντας πως τους εμπαίζουν.

«Βάλαμε στοίχημα να δικαιωθεί ο Μάριος, οπότε δεν θα κάναμε πίσω ούτε εκατοστό. Όλα αυτά τα χρόνια παλεύουμε, δίνουμε τη μία μάχη μετά την άλλη. Είναι ένας Γολγοθάς, οπότε φτάσαμε με πάρα πολύ αργά βήματα εδώ. Ξεκίνησε η δίκη προχθές, χθες διακόπηκε πάλι. Η οργή που έχουμε, η αγανάκτηση δεν περιγράφεται», είπε η μητέρα του μικρού Μάριου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

«Δυο μέρες τώρα η δικαστική αίθουσα συναισθηματικά ήταν πολύ φορτισμένη. Υπήρχαν εκεί φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές του Μάριου, άνθρωποι κάθε ηλικίας, ήρθαν να μας στηρίξουν για τον άδικο χαμό αυτού του παιδιού. Ανέβηκα να καταθέσω και ακριβώς πίσω μου ήταν οι δολοφόνοι του παιδιού μου. Ένιωσα πολύ μεγάλη οργή και θυμό, αλλά δεν έπρεπε να αντιδράσω και δεν αντέδρασα», είπε ο πατέρας του 11χρονου και συμπλήρωσε:

«Κάνω έκκληση στον κόσμο μέσα από την ψυχή μου, όσες δυνάμεις μου έχουν απομείνει ακόμη, αν κάποιος γνωρίζει κάτι, να έρθει να καταθέσει. Τα στόματα πρέπει να ανοίξουν. Δεν θα φοβόμαστε πλέον τίποτα. Εκείνο το βράδυ πολλοί άνθρωποι ειδοποίησαν την αστυνομία. Είναι κάτι που μας αφορά όλους. Η μνήμη του Μάριου πρέπει να δικαιωθεί».

«Το δικαστήριο χθες διακόπηκε γιατί πολλοί κληθέντες μάρτυρες δεν ήρθαν ποτέ να καταθέσουν. Αναγκάστηκε το δικαστήριο με βίαιη προσαγωγή να τους φέρει στις 5 Μαΐου. Παρακαλώ όποιος ξέρει να έρθει να καταθέσει, είναι μια απόφαση που μας αφορά όλους πλέον».

Όπως αναφέρουν, εκείνο το βράδυ υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στην περιοχή και ότι έπεσαν πάνω από 25 πυροβολισμοί, ενώ η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί αλλά κανείς δεν μιλάει, πιθανόν λόγω φόβου.