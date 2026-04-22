Με λόγια που ραγίζουν καρδιές μίλησαν το πρωί της Τετάρτης 22/4 οι γονείς του 11χρονου Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι. «Δεν είχαμε καμία ενημέρωση για τα πραγματικά αίτια θανάτου του» επεσήμαναν μην μπορώντας να κρύψουν τον πόνο τους.

Εννέα χρόνια μετά και έπειτα από μεγάλο αγώνα ώστε να βρεθεί ο υπαίτιος του άδικου χαμού του 11χρονου τότε παιδιού εχθές, Τρίτη (21/04) ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση και στο εδώλιο κάθονται δύο κατηγορούμενοι άνδρες, στα ίχνη των οποίων οδήγησαν κάλυκες αλλά και μαρτυρίες.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» οι γονείς του άτυχου παιδιού είπαν: «Δεν είχαμε καμία ενημέρωση το ίδιο βράδυ, οι πληροφορίες που λαμβάναμε ήταν εντελώς διαφορετικές από αυτό που συνέβη. Δεν πήγαινε κανενός το μυαλό στο ότι είχε πέσει σφαίρα».

«Το παιδί έπεσε μπροστά στα πόδια μου. Ζήσαμε τραγικές στιγμές και δίνουμε μάχες εδώ και 9 χρόνια. Οι άσκοποι πυροβολισμοί συνεχίζουν και υπάρχει φόβος στους δρόμους του Μενιδίου, δύσκολα μιλάνε, τους παρακαλούμε όλους να ανοίξουν τα στόματα» δήλωσε η μητέρα του.

«Καθυστέρησε πολύ να ξεκινήσει η δίκη, έχουμε όμως πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Ζητάμε δικαίωση για το παιδί μας, να βρεθούν οι υπαίτιοι που προκάλεσαν αυτό το μεγάλο κακό και η πόλη μας να γίνει ασφαλής, να μπορούμε να κυκλοφορούμε στους δρόμους, γιατί οι σφαίρες συνεχίζουν να πέφτουν βροχή. Νιώθουμε μεγάλη ανασφάλεια. Δεν μπορούν όλες αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές να μένουν ατιμώρητες. Είναι θέμα χρόνου να θρηνήσουμε το επόμενο θύμα» επεσήμαναν.