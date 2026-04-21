Άνοιξε η αυλαία της δίκης για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι τον Ιούνιο του 2017, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Συναισθηματικά φορτισμένοι ανέβηκαν στο βήμα του μάρτυρα οι γονείς του άτυχου παιδιού που τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ βρισκόταν στη γιορτή του σχολείου του ενώ τη διαδικασία παρακολουθούν συμμαθητές του Μάριου και δασκάλες του σχολείου φορώντας μαύρα μπλουζάκια με το όνομά του.

Στο εδώλιο κάθονται δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν μετά από μακροχρόνια έρευνα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο την μοιραία ημέρα γλεντούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και ο δεύτερος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

«Ο δράστης πυροβολούσε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Όποιος πυροβολούσε εκεί είναι εν δυνάμει δολοφόνος» είπε φορτισμένη η μητέρα του Μάριου, η οποία είναι δασκάλα στο σχολείο το προαύλιο του οποίου έπεσε νεκρός ο γιος της με την πρόεδρο να σχολιάζει: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ να ήμουν στη θέση σας».

Η πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους γονείς του Μάριου και ζήτησε από τη μητέρα να περιγράψει τα τραγικά γεγονότα που βίωσε κατά τη διάρκεια της σχολικής γιορτής .

«Ο Μάριος και ακόμα ένα παιδάκι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μάριος είχε αγχωθεί. Το άλλο παιδάκι μου λέει πως δεν ήθελε να βγει στη σκηνή. Γυρίζω τη πλάτη μου να του πω να μην στεναχωριέται και ακούω μια φωνή. Ήταν ο Μάριος, έπεσε. Ηταν πεσμένος μπρούμυτα, αίματα δεν είδα αμέσως. Εγώ τον γύρισα, έπιασα τα ποδαράκια του και τότε είδα το αίμα να τρέχει. Το αίμα έτρεχε ποτάμι. Αργήσαμε πολύ να καταλάβουμε τι είχε συμβεί,τότε όλοι έλεγαν ότι έπεσε, ζαλίστηκε» κατέθεσε η μητέρα συγκλονίζοντας.

Η γυναίκα ανέφερε πως δεν είχε αντιληφθεί πως γινόταν φασαρία ή γλέντι σημειώνοντας πως δεν υποψιαστεί ότι επρόκειτο για αδέσποτη σφαίρα.

«Δεν πήγε το μυαλό ότι το παιδί έπεσε από σφαίρα. Εγώ υποψιάστηκα ότι κάτι το χτύπησε, γιατί έβλεπα το αίμα να τρέχει από πίσω ενώ ο Μάριος είχε πέσει από μπροστά», είπε και πρόσθεσε πως στη γειτονιά είναι συχνοί οι πυροβολισμοί ακόμη και σήμερα.

«Οι πυροβολισμοί ήταν συχνοί πάντα και συνεχίζουν να είναι όλη την ημέρα, μπορεί να ξεκινήσει τη μια μέρα και να τελειώσει μετά από ένα 24ωρο. Τα γλέντια τους είναι ατελείωτα. Ξέραμε ότι πέφτουν πυροβολισμοί. Έβρισκαν όλοι βολίδες στις ταράτσες, στα μπαλκόνια. Έχει πέσει σφαίρα στο πόδι παιδιού την ώρα που περπατούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προεδρος: Μάθατε εκ των υστέρων λοιπόν τι;

Μάρτυρας: Μάθαμε την άλλη μέρα στις 10:00 το πρωί μας ενημέρωσαν ότι ήταν από βολίδα. Πριν από εμάς το έμαθαν τα κανάλια. Έγιναν πολλά λάθη. Τα στοιχεία χάθηκαν, τα όπλα πετάχτηκαν, οι ένοχοι εξαφανίστηκαν.

Ο πατέρας του Μάριου συγκινημένος μίλησε για το «δολοφόνο του παιδιού του».

«Δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή, μόνο να περνούν αυτοί καλά», κατέθεσε και εξέφρασε τη θέση πως ο πρώτος κατηγορούμενος στο σπίτι του οποίου γινόταν γλέντι το μοιραίο βράδυ είναι εκείνος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 11χρονο μαθητή. «Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου. Τέλος, είναι σίγουρο. Το λέω από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορεί να έριχναν οι άλλοι και να μην έριχνε ο κύριος, αυτός το ξεκίνησε πρώτος,είναι ο κύριος του σπιτιού. Αυτή είναι η άποψη μου», είπε.

Ο πατέρας του άτυχου 11χρονου ανακάλεσε στη μνήμη του τι είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της σχολικής εορτής.

«Τα παιδάκια ήταν όλα στη σειρά. Ο Μάριος στεκόταν όρθιος. Κάποια στιγμή άκουσα τη διευθύντρια να φωνάζει ένα γιατρό. Πήγα τροχάδην κοντά του, έλεγαν πως θα ζαλίστηκε και έπεσε κάτω, αλλά η σύζυγος μου, μου έλεγε ότι το παιδί είναι σοβαρά, πως το παιδί κάτι το έχει χτυπήσει από πάνω, έχει αίματα. Πήγα κοντά έψαξα δεν είχε κάτι», ανέφερε ο μάρτυρας.

Πρόεδρος: Πότε μάθατε από τι έφυγε το παιδί;

Μάρτυρας: Ρωτούσαμε, γιατρέ από πού είναι τα αίματα; Πέρασαν οι νοσοκόμες από μπροστά μας με ένα σεντόνι και η μητέρα του μου λέει, Θανάση το παιδί έφυγε…

Ο Θανάσης Σουλούκος υποστήριξε πως ακόμα και τώρα, εννέα χρόνια μετά τον χαμό του γιου του στην περιοχή του Μενιδίου Ρομά εξακολουθούν να πυροβολούν στον αέρα.

«Συνέχεια, κάθε βράδυ παίρναμε στην Αστυνομία. Σφαίρες, σφαίρες παντού, στις ταράτσες…

Είχαμε και περιστατικό με ένα κοριτσάκι σε νηπιαγωγείο, χτύπησε στο μάγουλο. Ακόμα και σήμερα κάθε βραδύ πυροβολούν από τις 10 μέχρι το πρωί.

Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις αστυνομικών.