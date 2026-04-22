Η σύζυγος ενός εκ των κατηγορουμένων για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι, το 2017, ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν και σήμερα οι γονείς και οι συμμαθητές του Μάριου, οι οποίοι ζητούν απόδοση δικαιοσύνης.

Η μάρτυρας αρνήθηκε πως τη μοιραία ημέρα πυροβολούσαν, ενώ ισχυρίστηκε ότι η ίδια δεν άκουσε πυροβολισμούς, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από το ακροατήριο. «Εμείς δεν ρίχνουμε πιστολιές. Δεν ρίξαμε με πιστόλι. Είχαμε και πένθος τότε, είχα χάσει τους γονείς μου», ανέφερε η μάρτυρας, σημειώνοντας πως έμαθε για το θάνατο του Μάριου από τους αστυνομικούς που πήγαν σπίτι της. «Το σπίτι μου έχει και άλλα σπίτια δίπλα και ακάλυπτα οικόπεδα. Εμείς εκεί δεν πάμε, δεν έχουμε καμία σχέση με τα ξένα οικόπεδα», κατέθεσε και ισχυρίστηκε πως δεν ήταν εκείνοι που έκαναν το γλέντι σε διπλανό οικόπεδο. «Εμείς μάθαμε την άλλη μέρα τι έχει γίνει που ήρθαν να με ρωτήσουν για το παιδάκι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση της έδρας αν ο δεύτερος κατηγορούμενος έριχνε με καραμπίνα εκείνη την ημέρα, η γυναίκα απάντησε: «Εμείς μάθαμε από τη γειτονιά ότι έπινε και έριξε με καραμπίνα. Εγώ δεν το άκουσα».

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ένας ακόμα μάρτυρας, ο οποίος αρχικά είχε πει ότι είναι κάτοικος της περιοχής, αλλά σήμερα υποστήριξε πως απλά εργάζεται εκεί.

«Είχα ένα εργαστήριο στην περιοχή. Εκείνη την ημέρα δεν πρέπει να είχα πάει στην περιοχή. Θυμάμαι ότι άκουσα μετά από κάποιες μέρες για το περιστατικό», κατέθεσε ο μάρτυρας και πρόσθεσε: «Επιβεβαιώνω, όμως, ότι και πριν το περιστατικό είχα καλέσει την αστυνομία και είχα βρει σφαίρες στο δικό μου οικόπεδο».

Η δίκη διεκόπη για τις 5 Μαΐου λόγω της απουσίας μαρτύρων που έχουν κληθεί νομίμως, για τους οποίους διετάχθη βιαίη προσαγωγή.