Ομάδες ΜΑΤ βρέθηκαν στη Γαύδο προκειμένου να επιβάλουν την κατεδάφιση καλυβών στις παραλίες του Λαυρακά και του Άι Γιάννη.

Πρόκειται για αυτοσχέδιες καλύβες και κατασκευές από ξύλα ή άλλα φυσικά υλικά, οι οποίες χρησιμοποιούνται για προσωρινή διαμονή.

Τα πρωτόκολλα κατεδάφισης έχουν εκδοθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και αφορούν τις αυτοσχέδιες κατασκευές με ξύλα και άλλα φυσικά υλικά που χρησιμοποιούνται για διαμονή.

Η παρουσία συνεργείων του εργολάβου στην περιοχή το πρωί της Τετάρτης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μέλη της «Συλλογικότητας για την φροντίδα του φυσικού και κοινωνικού οικοσυστήματος της Γαύδου: Gavdos SeaFront Collective», που υπερασπίζονται τη συμβολή των ανθρώπων που διαβιούν στις παραλίες στη διατήρηση του ευαίσθητου οικοσυστήματος.

