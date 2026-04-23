Δεν υπάρχει τέλεια πόλη, υπάρχουν όμως πόλεις που απολαμβάνεις πραγματικά περπατώντας. Εκεί όπου εστιατόρια, μαγαζιά, τέχνη και νυχτερινή ζωή βρίσκονται κοντά μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη και ευχάριστη.

Μια νέα έρευνα του , με τη συμμετοχή περίπου 24.000 κατοίκων από όλο τον κόσμο, καταγράφει ποιες πόλεις είναι οι πιο φιλικές για περπάτημα. Με βάση τις απαντήσεις τους, προέκυψε και η λίστα με τις πιο «walkable» πόλεις, αυτές που αξίζει να τις ανακαλύπτεις με τα πόδια.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, προέκυψε η ετήσια κατάταξη «Best Cities», με τη συνεργασία της Intrepid Travel, όπου η Μελβούρνη αναδείχθηκε συνολικά κορυφαίος προορισμός για το 2026.

Ωστόσο, ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η λίστα με τις πιο «walkable» πόλεις του κόσμου, αυτές που οι ίδιοι οι κάτοικοί τους θεωρούν ιδανικές για εξερεύνηση με τα πόδια.

Η κατάταξη βασίζεται στο ποσοστό των ντόπιων που χαρακτήρισαν την ευκολία περπατήματος στην πόλη τους ως «καλή» ή «εξαιρετική», ενώ για να διασφαλιστεί η παγκόσμια αντιπροσωπευτικότητα, επιλέχθηκε η υψηλότερα βαθμολογημένη πόλη ανά χώρα.

Ακολουθούν οι 20 πιο φιλικές προς τους πεζούς πόλεις του κόσμου, σύμφωνα με τους ίδιους τους κατοίκους τους:

  • Σεούλ (93%)
  • Εδιμβούργο (93%)
  • Νέα Υόρκη (91%)
  • Κοπεγχάγη (90%)
  • Όσλο (89%)
  • Στοκχόλμη (88%)
  • Παρίσι (88%)
  • Σιγκαπούρη (86%)
  • Ελσίνκι (85%)
  • Κρακοβία (83%)
  • Ρίγα (83%)
  • Βιέννη (83%)
  • Άμστερνταμ (81%)
  • Ταλίν (80%)
  • Ζυρίχη (79%)
  • Ταϊπέι (79%)
  • Βανκούβερ (78%)
  • Μακάο (78%)
  • Μελβούρνη (76%)
  • Μόναχο (75%)

Από τις σκανδιναβικές μητροπόλεις με τον απόλυτο σχεδιασμό για πεζούς, μέχρι πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Παρίσι όπου η ζωή απλώνεται φυσικά στον δρόμο, το συμπέρασμα είναι κοινό: οι πιο ζωντανές πόλεις του κόσμου είναι αυτές που τις ανακαλύπτεις περπατώντας.