Δεν υπάρχει τέλεια πόλη, υπάρχουν όμως πόλεις που απολαμβάνεις πραγματικά περπατώντας. Εκεί όπου εστιατόρια, μαγαζιά, τέχνη και νυχτερινή ζωή βρίσκονται κοντά μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη και ευχάριστη.

Μια νέα έρευνα του , με τη συμμετοχή περίπου 24.000 κατοίκων από όλο τον κόσμο, καταγράφει ποιες πόλεις είναι οι πιο φιλικές για περπάτημα. Με βάση τις απαντήσεις τους, προέκυψε και η λίστα με τις πιο «walkable» πόλεις, αυτές που αξίζει να τις ανακαλύπτεις με τα πόδια.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, προέκυψε η ετήσια κατάταξη «Best Cities», με τη συνεργασία της Intrepid Travel, όπου η Μελβούρνη αναδείχθηκε συνολικά κορυφαίος προορισμός για το 2026.

Ωστόσο, ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η λίστα με τις πιο «walkable» πόλεις του κόσμου, αυτές που οι ίδιοι οι κάτοικοί τους θεωρούν ιδανικές για εξερεύνηση με τα πόδια.

Η κατάταξη βασίζεται στο ποσοστό των ντόπιων που χαρακτήρισαν την ευκολία περπατήματος στην πόλη τους ως «καλή» ή «εξαιρετική», ενώ για να διασφαλιστεί η παγκόσμια αντιπροσωπευτικότητα, επιλέχθηκε η υψηλότερα βαθμολογημένη πόλη ανά χώρα.

Ακολουθούν οι 20 πιο φιλικές προς τους πεζούς πόλεις του κόσμου, σύμφωνα με τους ίδιους τους κατοίκους τους:

Σεούλ (93%)

Εδιμβούργο (93%)

Νέα Υόρκη (91%)

Κοπεγχάγη (90%)

Όσλο (89%)

Στοκχόλμη (88%)

Παρίσι (88%)

Σιγκαπούρη (86%)

Ελσίνκι (85%)

Κρακοβία (83%)

Ρίγα (83%)

Βιέννη (83%)

Άμστερνταμ (81%)

Ταλίν (80%)

Ζυρίχη (79%)

Ταϊπέι (79%)

Βανκούβερ (78%)

Μακάο (78%)

Μελβούρνη (76%)

Μόναχο (75%)

Από τις σκανδιναβικές μητροπόλεις με τον απόλυτο σχεδιασμό για πεζούς, μέχρι πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Παρίσι όπου η ζωή απλώνεται φυσικά στον δρόμο, το συμπέρασμα είναι κοινό: οι πιο ζωντανές πόλεις του κόσμου είναι αυτές που τις ανακαλύπτεις περπατώντας.