Δεν υπάρχει τέλεια πόλη, υπάρχουν όμως πόλεις που απολαμβάνεις πραγματικά περπατώντας. Εκεί όπου εστιατόρια, μαγαζιά, τέχνη και νυχτερινή ζωή βρίσκονται κοντά μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη και ευχάριστη.
Μια νέα έρευνα του , με τη συμμετοχή περίπου 24.000 κατοίκων από όλο τον κόσμο, καταγράφει ποιες πόλεις είναι οι πιο φιλικές για περπάτημα. Με βάση τις απαντήσεις τους, προέκυψε και η λίστα με τις πιο «walkable» πόλεις, αυτές που αξίζει να τις ανακαλύπτεις με τα πόδια.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, προέκυψε η ετήσια κατάταξη «Best Cities», με τη συνεργασία της Intrepid Travel, όπου η Μελβούρνη αναδείχθηκε συνολικά κορυφαίος προορισμός για το 2026.
Ωστόσο, ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η λίστα με τις πιο «walkable» πόλεις του κόσμου, αυτές που οι ίδιοι οι κάτοικοί τους θεωρούν ιδανικές για εξερεύνηση με τα πόδια.
Η κατάταξη βασίζεται στο ποσοστό των ντόπιων που χαρακτήρισαν την ευκολία περπατήματος στην πόλη τους ως «καλή» ή «εξαιρετική», ενώ για να διασφαλιστεί η παγκόσμια αντιπροσωπευτικότητα, επιλέχθηκε η υψηλότερα βαθμολογημένη πόλη ανά χώρα.
Ακολουθούν οι 20 πιο φιλικές προς τους πεζούς πόλεις του κόσμου, σύμφωνα με τους ίδιους τους κατοίκους τους:
- Σεούλ (93%)
- Εδιμβούργο (93%)
- Νέα Υόρκη (91%)
- Κοπεγχάγη (90%)
- Όσλο (89%)
- Στοκχόλμη (88%)
- Παρίσι (88%)
- Σιγκαπούρη (86%)
- Ελσίνκι (85%)
- Κρακοβία (83%)
- Ρίγα (83%)
- Βιέννη (83%)
- Άμστερνταμ (81%)
- Ταλίν (80%)
- Ζυρίχη (79%)
- Ταϊπέι (79%)
- Βανκούβερ (78%)
- Μακάο (78%)
- Μελβούρνη (76%)
- Μόναχο (75%)
Από τις σκανδιναβικές μητροπόλεις με τον απόλυτο σχεδιασμό για πεζούς, μέχρι πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Παρίσι όπου η ζωή απλώνεται φυσικά στον δρόμο, το συμπέρασμα είναι κοινό: οι πιο ζωντανές πόλεις του κόσμου είναι αυτές που τις ανακαλύπτεις περπατώντας.