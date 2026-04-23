Δύο διδακτορικοί φοιτητές του πανεπιστημίου της νότιας Φλόριντας από το Μπαγκλαντές εξαφανίστηκαν σχεδόν πριν από μία εβδομάδα, με τους συγγενείς τους να χαρακτηρίζουν την εξαφάνισή τους ως «ύποπτη».

Όπως αναφέρει η New York Post, o Ζαμίλ Λίμον και η Ναχίντα Μπρίστι, και οι δύο 27 ετών και φερόμενοι να είχαν σχέση, εθεάθησαν τελευταία φορά στην περιοχή της Τάμπα το πρωί της 16ης Απριλίου, σύμφωνα με το Τμήμα Αστυνομίας του Πανεπιστημίου Φλόριντας. Ο Ζαμίλ Λίμον, διδακτορικός φοιτητής γεωγραφίας, περιβαλλοντικής επιστήμης και πολιτικής, εθεάθη τελευταίος στις 9 το πρωί στην κατοικία του στην Τάμπα, όπως δήλωσε η αστυνομία.

Η Ναχίντα Μπρίστι, που σπούδαζε χημική μηχανική, εξαφανίστηκε περίπου μία ώρα αργότερα, αφού εθεάθη τελευταία φορά στο Κτίριο Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών στην πανεπιστημιούπολη, σύμφωνα με τους αστυνομικούς.

Οι Λίμον και Μπρίστι καταγράφηκαν ως αγνοούμενοι μετά από την αναφορά ενός οικογενειακού φίλου στην πανεπιστημιακή αστυνομία, ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με κανέναν από τους δύο. Τα κινητά τους τηλέφωνα είχαν κλείσει.

Ανησυχία για την εξαφάνιση του ζευγαριού που σχεδίαζε να παντρευτεί

Πιστεύεται ότι οι φοιτητές ήταν σε σχέση και είχαν συζητήσει πρόσφατα το ενδεχόμενο γάμου, σύμφωνα με το Fox13. Η αστυνομία επιβεβαίωσε, εν τω μεταξύ, ότι το ζευγάρι δεν βρίσκεται υπό κράτηση από την ICE, ανέφερε το δημοσίευμα.

Τα μέλη της οικογένειας τους περιέγραψαν ως αφοσιωμένους φοιτητές που σπάνια έλειπαν από τα μαθήματα, κάτι που ανησύχησε τους συγγενείς τους, καθώς η εξαφάνισή τους θεωρήθηκε «ύποπτη».

«Είναι πολύ υπεύθυνος και συνεπής άνθρωπος, και γι’ αυτό η κατάσταση είναι τόσο απρόβλεπτη και ασυνήθιστη για εμάς. Σαν να είναι πολύ ύποπτο. Βρισκόμαστε σε βαθύ πόνο και σε μια καταστροφική κατάσταση», δήλωσε ο Ζουμπέρ Αχμέντ, μικρότερος αδελφός του Λίμον στο Μπαγκλαντές.

Ο Ζουμπέρ Αχμέντ είπε ότι μίλησε με τον Ζαμίλ Λίμον την προηγούμενη Δευτέρα, όταν ο αδελφός του του είπε ότι ήταν απασχολημένος με τη διατριβή του, ερευνώντας πώς να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να μελετήσει τις μειούμενες υγρότοπους της Φλόριντας. Ο αδελφός του Λιμόν πρόσθεσε ότι οι δύο φοιτητές είχαν αποφασίσει να αναβάλουν τον γάμο τους μέχρι να πάρουν τα πτυχία τους.

«Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι συζητούσαν για το μέλλον τους μαζί, αλλά δεν το παίρνουν και τόσο σοβαρά», είπε ο Αχμέντ. «Και οι δύο σκέφτονται αν μπορούν να παντρευτούν και συζητούν για αυτό».

«Όλοι προφανώς ανησυχούν πολύ, όπως και εμείς. Δεν είναι συνηθισμένη μια τέτοια συμπεριφορά, είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Δεν έχουμε πληροφορίες ότι υπάρχει κακή ή ύποπτη δράση μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Λάρι ΜακΚίντον, εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του USF.