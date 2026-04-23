Παρά τη σταδιακή καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η εικόνα στην αγορά εργασίας παραμένει αντιφατική, καθώς η τεχνολογική πρόοδος δεν συνοδεύεται πάντα από αντίστοιχη συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Το μέτρο, που ήδη καλύπτει περισσότερους από δύο εκατομμύρια εργαζομένους, έχει συμβάλει σημαντικά στη διαφάνεια ως προς τον χρόνο απασχόλησης, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραβατικότητα εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Επιθεώρησης Εργασίας, η παραβατικότητα παρουσιάζει μεν μια ήπια αποκλιμάκωση την τελευταία τριετία, αλλά χωρίς ουσιαστική αλλαγή της συνολικής εικόνας. Το 2023 το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 29,1%, αυξήθηκε ελαφρώς στο 29,98% το 2024 και υποχώρησε στο 26,97% το 2025. Τα πρώτα στοιχεία του 2026 δείχνουν σταθεροποίηση, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 27,15% κατά το πρώτο δίμηνο.

Η ένταση των ελέγχων παραμένει υψηλή, με χιλιάδες επιτόπιες παρεμβάσεις κάθε μήνα. Μόνο τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκαν 6.550 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 1.384 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 4 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο διμήνου, οι έλεγχοι ξεπέρασαν τους 12.700, με περισσότερες από 2.650 παραβάσεις και συνολικά πρόστιμα κοντά στα 7,8 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο των παραβάσεων βρίσκονται ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Ειδικότερα, η μη ορθή καταγραφή του ωραρίου εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί τη συχνότερη παράβαση. Τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 278 σχετικές περιπτώσεις, με πρόστιμα που ξεπέρασαν το 1,2 εκατ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει ότι η χρήση του εργαλείου δεν είναι πάντα ορθή ή πλήρης.

Πέραν της ψηφιακής κάρτας, σημαντικές παραβάσεις εντοπίζονται και σε άλλους τομείς, όπως η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και επιδομάτων, οι ελλείψεις στους πίνακες προσωπικού —που συχνά συνδέονται με αδήλωτες υπερωρίες— καθώς και η αδήλωτη εργασία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και περιπτώσεις άρνησης συνεργασίας με τα ελεγκτικά όργανα, στοιχείο που δυσχεραίνει την αποτελεσματική εποπτεία.

Η κατανομή της παραβατικότητας διαφοροποιείται σημαντικά ανά κλάδο. Υψηλά ποσοστά εντοπίζονται σε δραστηριότητες όπως η ιδιωτική υγεία, οι υπηρεσίες καθαρισμού, οι εταιρείες εύρεσης εργασίας, οι τηλεπικοινωνίες και προσωπικές υπηρεσίες όπως κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Πρόκειται για τομείς όπου η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας δεν έχει ακόμη επεκταθεί πλήρως, γεγονός που περιορίζει την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Παρά τις προκλήσεις, η συμβολή της ψηφιακής κάρτας είναι ήδη ορατή. Η καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας έχει βελτιωθεί αισθητά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών. Τον Μάιο του 2025 καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 92%, ενώ σε κλάδους όπως ο τουρισμός η άνοδος ήταν ακόμη πιο έντονη.

Η εικόνα που διαμορφώνεται υποδηλώνει ότι, αν και το θεσμικό και τεχνολογικό πλαίσιο ενισχύεται, η πλήρης συμμόρφωση απαιτεί χρόνο, εντατικότερους ελέγχους και κυρίως αλλαγή κουλτούρας στην αγορά εργασίας.