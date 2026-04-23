Την ώρα που ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για την επιλογή του νέου προπονητή του Παναθηναϊκός έως τα τέλη Μαΐου, και οι Κοτσόλης – Κορόνα δουλεύουν εδώ και εβδομάδες πάνω στη μεταγραφική ενίσχυση σε καίριες θέσεις (τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ), έχει επικρατήσει σε μερίδα του κόσμου η λανθασμένη εντύπωση ότι η απομάκρυνση του Ράφα Μπενίτεθ οφείλεται στις απαιτήσεις του για 10-11 βασικούς παίκτες.

Στην πραγματικότητα, ο Παναθηναϊκός προσανατολίζεται έτσι κι αλλιώς σε τουλάχιστον εννέα μεταγραφές, απλώς με άλλον προπονητή στον πάγκο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο τερματοφύλακες, ενίσχυση στα άκρα της άμυνας, δύο κεντρικούς αμυντικούς, δύο μέσους και έναν εξτρέμ, με πιθανές επιπλέον κινήσεις ανάλογα με αποχωρήσεις και αποφάσεις (π.χ. επιθετικός ή επιπλέον χαφ/εξτρέμ). Οι αλλαγές στο ρόστερ θα είναι εκτεταμένες και ο στόχος δεν μπορεί να είναι άμεσα το πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας με συνοχή και σωστή νοοτροπία, κάτι που, αν επιτευχθεί, μπορεί να ανοίξει τον δρόμο και για διεκδίκηση τίτλου.

Το έργο του νέου προπονητή θα είναι απαιτητικό, καθώς θα πρέπει να «δέσει» ένα σύνολο με πολλές νέες προσθήκες. Για αυτό και υπάρχει πίεση να έχει ολοκληρωθεί η επιλογή του σύντομα. Ο Μπαλντίνι, έχοντας ήδη χρεωθεί την επιλογή Μπενίτεθ, δύσκολα θα αντέξει δεύτερη αποτυχία απέναντι στον Γιάννη Αλαφούζο.

Το βασικό ζήτημα, ωστόσο, δεν ήταν ποτέ οι μεταγραφικές απαιτήσεις. Η διοίκηση επιθυμεί ενίσχυση, και μάλιστα με έτοιμους παίκτες. Ούτε το οικονομικό αποτέλεσε εμπόδιο, ούτε επιμέρους επιλογές του προπονητή θα ήταν από μόνες τους καθοριστικές. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην αγωνιστική εικόνα και στη συνολική διαχείριση. Η εικόνα της ομάδας στα μεγάλα ματς, η έλλειψη ξεκάθαρης αγωνιστικής ταυτότητας και η αναντιστοιχία ανάμεσα στο μέγεθος του προπονητή και στο έργο του στο γήπεδο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

