Η Τσέλσι αποφάσισε να προχωρήσει στην απόλυση του Λίαμ Ροσενιόρ μόλις 3,5 μήνες μετά την πρόσληψή του και καλείται, πλέον, να του δώσει ως αποζημίωση το ποσό των 28 εκατ. ευρώ.

Οι Λονδρέζοι κάνουν ως κλαμπ το ένα λάθος μετά το άλλο και αυτό που έκαναν με τον Ροσενιόρ θα το πληρώσουν πολύ ακριβά, όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ.

Μόλις 3,5 μήνες μετά την πρόσληψή του, ο 41χρονος Γάλλος προπονητής απολύθηκε και μπορεί αυτό να είναι δυσάρεστο για τον ίδιο σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, σε οικονομικό όμως όλα είναι τέλεια.

Έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 5,5 ετών, ο Ροσενιόρ θα πάρει μια πολύ μεγάλη αποζημίωση και συγκεκριμένα το ποσό των 28 εκατ. ευρώ, την ώρα που τα οικονομικά της Τσέλσι δεν είναι σε καλή κατάσταση, όπως φάνηκε και στον ισολογισμό της περσινής σεζόν.