Η ήττα με 3-0 από τη Μπράιτον αποδείχθηκε μοιραία για τον Λίαμ Ροσενιόρ, καθώς η Τσέλσι ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους, 3,5 μήνες μετά την πρόσληψή του.

Οι Λονδρέζοι πάνε από το κακό στο χειρότερο και πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League είναι στην 7η θέση και στο -7 από την 5η, η οποία επίσης δίνει εισιτήριο για το Champions League της επόμενης σεζόν.

Με το κλίμα, επομένως, να έχει βαρύνει πάρα πολύ, η Τσέλσι αποφάσισε την αποχώρηση του Ροσενιόρ, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Η Τσέλσι ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Λίαμ Ροσένιορ. Εκ μέρους όλων στο σύλλογο, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον Λίαμ και το επιτελείο του για την προσπάθεια και την προσφορά τους κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα.

Ο Λίαμ επέδειξε σε κάθε στιγμή ακεραιότητα και επαγγελματισμό υψηλού επιπέδου, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στα μέσα της σεζόν.

Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, τα πρόσφατα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις της ομάδας δεν ανταποκρίθηκαν στα απαιτούμενα πρότυπα, τη στιγμή που απομένουν ακόμη σημαντικοί στόχοι για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου. Όλοι στην Τσέλσι του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν θα αναλάβει καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή έως το τέλος της σεζόν, με τη στήριξη του υπάρχοντος τεχνικού επιτελείου, καθώς η ομάδα επιδιώκει την εξασφάλιση ευρωπαϊκής συμμετοχής και την πρόοδο στο FA Cup. Παράλληλα, ο σύλλογος θα προχωρήσει σε διαδικασία αξιολόγησης, με στόχο τη λήψη της σωστής μακροπρόθεσμης απόφασης για τη θέση του προπονητή».