Τα εμφράγματα συχνά συνδέονται με έντονες στιγμές, όμως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Δεν εμφανίζονται πάντα με τον ίδιο τρόπο, ούτε τη στιγμή που θα περίμενε κανείς. Τα στοιχεία ωστόσο δείχνουν κάτι συγκεκριμένο: τα περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν το πρωί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καρδιολόγους στο Parade, το χρονικό διάστημα μεταξύ 6 το πρωί και 12 το μεσημέρι θεωρείται το πιο «επικίνδυνο». Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι και ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος εμφανίζεται συχνότερα τις πρωινές ώρες.

Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος το πρωί

Όπως σημειώνουν καρδιολόγοι, η εξήγηση σχετίζεται με τις φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα όταν ξυπνάμε. Κατά τη μετάβαση από τον ύπνο στην εγρήγορση:

αυξάνεται η αδρεναλίνη

ανεβαίνει η αρτηριακή πίεση

το αίμα γίνεται πιο «πηκτό»

Σε ένα υγιές άτομο αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Όμως σε άτομα με υπέρταση ή άλλους παράγοντες κινδύνου, αυτή η απότομη αλλαγή μπορεί να πυροδοτήσει ένα έμφραγμα.

Παράλληλα, το πρωί αυξάνονται φυσιολογικά τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. Όταν ξυπνάμε και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τις υποχρεώσεις της ημέρας, το στρες εντείνεται ακόμη περισσότερο. Αυτό μπορεί: να αυξήσει τους καρδιακούς παλμούς και να προκαλέσει σύσπαση των αιμοφόρων αγγείων.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες εξηγούν γιατί τα εμφράγματα είναι πιο συχνά τις πρωινές ώρες.

Ο ρόλος του βιολογικού ρολογιού

Ο κιρκάδιος ρυθμός, δηλαδή το εσωτερικό μας «ρολόι», παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το καρδιαγγειακό σύστημα βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης. Την ημέρα, αντίθετα, ενεργοποιείται για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του οργανισμού. Όταν αυτός ο ρυθμός διαταράσσεται, αυξάνεται ο κίνδυνος εμφράγματος.

Για την υποστήριξή του, οι καρδιολόγοι συνιστούν έκθεση σε φυσικό φως το πρωί, αποφυγή έντονου τεχνητού φωτισμού πριν τον ύπνο, περιορισμό καφεΐνης και αλκοόλ αργά μέσα στη μέρα και σταθερό πρόγραμμα ύπνου

Το στρες ως παράγοντας κινδύνου

Η σύνδεση του εμφράγματος με στιγμές έντασης όχι μόνο δεν είναι άστοχη, αλλά έχει και ξεκάθαρη επιστημονική εξήγηση. Το στρες μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση εμφράγματος καθώς σε στρεσογόνες καταστάσεις αυξάνεται η αρτηριακή πίεση, ανεβαίνει ο καρδιακός ρυθμός και αυξάνεται η επιβάρυνση της καρδιάς.

Σε υγιή άτομα, το οξύ στρες σπάνια προκαλεί έμφραγμα από μόνο του. Όμως σε όσους έχουν ήδη παράγοντες κινδύνου, μπορεί να λειτουργήσει ως «σκανδάλη».

Επιπλέον, η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, ο υπερβολικός καφές και η έλλειψη ύπνου μπορούν με την πάροδο του χρόνου να αυξήσουν τον κίνδυνο.

Τα συμπτώματα ενός εμφράγματος

Αν και ο έντονος πόνος στο στήθος είναι το πιο γνωστό σύμπτωμα, δεν είναι το μοναδικό. Οι καρδιολόγοι τονίζουν ότι ειδικά στις γυναίκες τα συμπτώματα μπορεί να είναι διαφορετικά.

Πέρα από τον πόνο στο στήθος, μπορεί να εμφανιστούν:

άγχος

δύσπνοια

στομαχικές διαταραχές

πόνος στον ώμο, την πλάτη ή το χέρι

ασυνήθιστη κόπωση

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο

Παρότι το πρωί είναι η πιο συχνή ώρα εμφάνισης εμφράγματος, υπάρχουν πρακτικοί τρόποι για να μειώσετε τον κίνδυνο.

Για τις πρωινές ώρες:

αποφύγετε την έντονη άσκηση αμέσως μόλις ξυπνήσετε

περιορίστε την καφεΐνη νωρίς το πρωί

ξεκινήστε τη μέρα με ήρεμο ρυθμό

Μια χαλαρή πρωινή ρουτίνα βοηθά στη σταδιακή μετάβαση από τον ύπνο στις απαιτήσεις της ημέρας. Αν νιώθετε στρες, λίγα λεπτά βαθιάς αναπνοής μπορούν να μειώσουν τον καρδιακό ρυθμό.

Σε γενικό επίπεδο, οι πιο σημαντικές συνήθειες για τη μείωση του κινδύνου είναι:

Η αποφυγή καπνίσματος

Η υγιεινή διατροφή για την καρδιά

Η τακτική άσκηση

Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους

Συστήνεται επίσης:

30 έως 60 λεπτά μέτριας άσκησης καθημερινά

ισορροπημένα γεύματα

υγιείς τρόποι διαχείρισης του στρες

τακτικός έλεγχος βασικών δεικτών υγείας

συνεχής παρακολούθηση από γιατρό

Γνωρίζοντας πότε αυξάνεται ο κίνδυνος, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε για να τον μειώσουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε την καρδιά μας. Τα εμφράγματα μπορούν να προληφθούν σε μεγάλο βαθμό. Η σωστή διαχείριση των προβλημάτων υγείας και η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών παίζουν καθοριστικό ρόλο.