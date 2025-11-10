Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν όταν νιώσουν πόνο στο στήθος. Είναι άγχος; Ή μήπως είναι έμφραγμα; Η αλήθεια είναι ότι τα δύο αυτά φαινόμενα μπορεί να μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, κάτι που συχνά προκαλεί πανικό ή, αντίθετα, εφησυχασμό.

Όπως εξηγεί στο Newsbeast ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και Καθηγητής Καρδιολογίας του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Τούτουζας, η ομοιότητα των συμπτωμάτων δεν είναι τυχαία: «Όταν οι ορμόνες του στρες αυξάνονται, προκαλούν ταχυκαρδία, άνοδο της αρτηριακής πίεσης, δύσπνοια και πόνο στο στήθος, αντιδράσεις που θυμίζουν καρδιακό επεισόδιο».

Σε ακραίες περιπτώσεις, το έντονο άγχος μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε προσωρινή εξασθένιση της καρδιάς, γνωστή ως μυοκαρδιοπάθεια Τακοτσούμπο ή «σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς». Αν και δεν είναι μόνιμη βλάβη, προκαλεί συμπτώματα σχεδόν πανομοιότυπα με εκείνα του εμφράγματος.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει τη διαφορά ανάμεσα σε μια κρίση άγχους (που, όσο δυσάρεστη κι αν είναι, δεν είναι απειλητική για τη ζωή) και ένα πραγματικό έμφραγμα, το οποίο απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Σύμφωνα με τον κ. Τούτουζα, το είδος του πόνου αποτελεί το πρώτο στοιχείο που πρέπει να προσέξει κανείς. «Στην κρίση άγχους, ο πόνος είναι συνήθως οξύς, μοιάζει με μικρά “τσιμπήματα” ή με ένα στιγμιαίο σφίξιμο. Εμφανίζεται ξαφνικά και υποχωρεί όταν χαλαρώσετε ή αποσπάσετε την προσοχή σας. Συνήθως περιορίζεται στο στήθος και δεν επεκτείνεται αλλού».

Αντίθετα, ο πόνος από έμφραγμα είναι πιο βαθύς, πιεστικός και συχνά περιγράφεται σαν «πέτρα» ή βάρος που σας πλακώνει στο στήθος. Δεν περνά με ξεκούραση ή αλλαγή στάσης και πολύ συχνά εξαπλώνεται στο χέρι, τον ώμο, τον λαιμό ή το σαγόνι. Ο πόνος αυτός συνοδεύεται συχνά από δύσπνοια, ζάλη, κρύο ιδρώτα ή ναυτία, σημάδια που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται.

Η διάρκεια των συμπτωμάτων αποτελεί επίσης καθοριστικό παράγοντα. Η κρίση άγχους ξεκινά γρήγορα, η ένταση κορυφώνεται μέσα σε 5-10 λεπτά και τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μέσα σε μισή ώρα. Το έμφραγμα, όμως, ακολουθεί διαφορετική πορεία: τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινήσουν ήπια και να επιδεινώνονται σταδιακά, χωρίς να υποχωρούν. Ο πόνος παραμένει σταθερός ή και εντείνεται, ενώ μπορεί να συνοδεύεται από αδυναμία, έντονη εφίδρωση ή λιποθυμική τάση.

«Το πιο σημαντικό είναι να μην προσπαθείτε να κάνετε μόνοι σας διάγνωση», τονίζει ο Καθηγητής Τούτουζας. «Αν έχετε αμφιβολία, αν ο πόνος στο στήθος δεν υποχωρεί ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε αμέσως το 166. Είναι προτιμότερο να αποδειχθεί άγχος, παρά να αγνοήσετε ένα έμφραγμα».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας υπενθυμίζει ότι η πρόληψη και η γνώση σώζουν ζωές: «Ακούστε το σώμα σας, κάντε τακτικά προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο και μη διστάζετε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια όταν κάτι σας ανησυχεί. Η έγκαιρη διάγνωση κάνει τη διαφορά».