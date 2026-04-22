Με γκολ του Χάαλαντ στο 5ο λεπτό η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 1-0 τη Μπέρνλι εκτός έδρας σε εξ αναβολής παιχνίδι και έπιασε την Άρσεναλ στην 1η θέση, πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία να πατήσει στην κορυφή και μπήκε όπως έπρεπε στο παιχνίδι: Δοκάρι με τον Σερκί στο 4′, γκολ με ωραίο σκάψιμο του Χάαλαντ έπειτα από ασίστ του Ντοκού στο 6′.

Από πολύ νωρίς, επομένως, το σκορ ήταν 0-1 και οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απαντήσουν στη συνέχεια και είχαν τις ευκαιρίες για να το κάνουν στο πρώτο ημίχρονο, δεν αξιοποίησαν όμως καμία.

Στην επανάληψη ήταν οι φιλοξενούμενοι αυτοί που είχαν φάσεις για δεύτερο γκολ αλλά δεν βρήκαν δίχτυα, με το 0-1 να παραμένει ως το τέλος και τη Μάντσεστερ Σίτι να πατάει στην κορυφή με 70 βαθμούς, όσους έχει και η Άρσεναλ.