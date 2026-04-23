Μετά τις δύο πρώτες sold out εμφανίσεις τη Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη, η παράσταση «Τραγούδια για τον πόνο του ανθρώπου και των πραγμάτων» με τη Χριστίνα Μαξούρη, επαναλαμβάνεται για τρεις ακόμη Δευτέρες – 27 Απριλίου, 4 και 11 Μαΐου – δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους να ζήσουν αυτή τη ξεχωριστή εμπειρία.

Μια βραδιά μουσικής και σιωπής, όπου τα τραγούδια γίνονται μικρές εξομολογήσεις και μας θυμίζουν ότι ακόμη και ο πόνος μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι βαθιά ανθρώπινο. Τραγούδια για τον πόνο των ανθρώπων και των πραγμάτων. Για όσα χάνονται, για όσα μένουν, για τις μνήμες που επιμένουν και για τις μικρές, σιωπηλές συγκινήσεις που μας ενώνουν.

Σε μια λιτή μουσική συνάντηση, η Χριστίνα Μαξούρη και ο Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης -η φωνή και το πιάνο- γίνονται χώρος εξομολόγησης και ακρόασης.

Μια στιγμή για να σταθούμε μαζί απέναντι σε όσα μας βαραίνουν και σε όσα μας κάνουν βαθιά ανθρώπους.

Η Χριστίνα Μαξούρη δηλώνει για την παράσταση: «Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν προγραμματισμένο να τραγουδήσω φέτος. Όμως, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα το τελευταίο διάστημα -ή μάλλον έτσι όπως τα έχουν φέρει- η ανάγκη για ομορφιά, μοίρασμα και ζεστασιά είναι επείγουσα. Έτσι, θα βρεθώ ξανά στη σκηνή, μαζί με τον πιανίστα Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη, με τα “Τραγούδια για τον πόνο του ανθρώπου και των πραγμάτων”, σε μια συνθήκη εγγύτητας, στο πανέμορφο και ολοκαίνουργιο Θέατρο ΜΕΤΣ της Άννας Μενενάκου και του Σωτήρη Τσαφούλια, αναζητώντας ήσυχα, απλά και ανθρώπινα λίγη παραπάνω ομορφιά – μέσα από αυτήν που ήδη κουβαλούν τα τραγούδια που επιλέξαμε.»

Ταυτότητα παράστασης

Ημερομηνίες και ώρα

Δευτέρα, 27 Απριλίου στις 21:00

Δευτέρα 4 Μαΐου στις 21:00

Δευτέρα 11 Μαΐου στις 21:00

Εισιτήρια: 20€ γενική είσοδος

Προπώληση: ticketservices.gr

Χώρος: Θέατρο ΜΕΤΣ – Αιδεσίου 19-23, Αθήνα