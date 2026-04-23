Το Kaizen Foundation, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Σύμπλευση (+πλευση), προχωρά στην έναρξη του νέου κύκλου του προγράμματος υποτροφιών για μαθητές και μαθήτριες ακριτικών νησιών, συνεχίζοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων του Kaizen Foundation για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και αφορά τη χορήγηση δύο υποτροφιών, ύψους 12.000 ευρώ ανά υπότροφο, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η συνέχιση του προγράμματος επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο οργανισμών να επενδύουν συστηματικά σε δράσεις που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για νέους ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.

Αναλυτικότερα, οι υποτροφίες απευθύνονται σε τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες Λυκείου από ελληνικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει με βάση ακαδημαϊκά (βαθμός απολυτηρίου άνω του 18,00), οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και το κίνητρο για σπουδές. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης της υποτροφίας έως και για τέσσερα χρόνια για κάθε υπότροφο που θα ακολουθήσει με επιτυχία το ακαδημαϊκό πρόγραμμα – περνώντας το 80% των μαθημάτων κάθε έτους και πετυχαίνοντας μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7,0.

Όπως ανέφερε ο Πάνος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Kaizen Foundation: «Με αυτή την πρωτοβουλία, στόχος μας ήταν να ανοίξουμε δρόμους για παιδιά που μεγαλώνουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Σήμερα, συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια, βλέπουμε πιο καθαρά ότι κάθε ευκαιρία που δίνεται σε έναν νέο άνθρωπο δεν αλλάζει μόνο τη δική του πορεία, αλλά επιστρέφει ως δύναμη στην κοινωνία συνολικά».

Ο Δρ. Άρης Παπαπετρόπουλος, Πρόεδρος της Σύμπλευσης, σημείωσε: «Το πρόγραμμα υποτροφιών για τελειόφοιτους μαθητές στα απομακρυσμένα μας νησιά συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, δίνοντας σε δύο αριστούχους μαθητές τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μελλοντικά να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του τόπου τους».

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 20 Απριλίου έως τις 20 Μαΐου μέσω της ιστοσελίδας του Kaizen Foundation, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει αξιολόγηση από ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων και στελέχη του Ιδρύματος. Η τελική επιλογή των υποτρόφων θα ολοκληρωθεί μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Για να υποβάλετε αίτηση στο πρόγραμμα υποτροφιών πατήστε εδώ.