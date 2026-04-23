Έντονα ερωτήματα και ανησυχία προκαλεί η υπόθεση θανάτου ενός επιστήμονα της NASA, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε φλεγόμενο τροχαίο δυστύχημα σε αγροτική περιοχή της Αλαμπάμα, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι υποψίες λόγω μιας ευρύτερης σειράς θανάτων και εξαφανίσεων επιστημόνων τα τελευταία χρόνια.

Ο Τζόσουα ΛεΜπλάνκ, 29 ετών, σκοτώθηκε στις 22 Ιουλίου 2025 όταν το όχημά του, ένα Tesla, ενεπλάκη σε σφοδρό τροχαίο στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, σύμφωνα με το FOX. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Επιβολής Νόμου της Αλαμπάμα, το όχημα βρέθηκε καμένο πέρα από κάθε αναγνώριση περίπου στις 14:45 το μεσημέρι. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε προστατευτική μπάρα, στη συνέχεια σε αρκετά δέντρα και τελικά τυλίχθηκε στις φλόγες.

Λίγες ώρες νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 4:32 τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, η οικογένειά του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του, σύμφωνα με το KLFY. Ο ΛεΜπλάνκ δεν εμφανίστηκε στην εργασία του ως ηλεκτρολόγος μηχανικός αεροδιαστημικών τεχνολογιών στη NASA, όπου εργαζόταν σε προγράμματα πυρηνικής πρόωσης, κάτι που χαρακτηρίστηκε ως εντελώς ασυνήθιστο για τον ίδιο.

Η σορός του ήταν επίσης απανθρακωμένη σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε να αναγνωριστεί άμεσα, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει την ταυτότητά του τρεις ημέρες αργότερα, αφού μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ιατροδικαστικών Επιστημών της Αλαμπάμα.

Την περίοδο εκείνη, η οικογένειά του εξέφρασε φόβους ότι ενδέχεται να είχε απαχθεί, επισημαίνοντας ότι είχε αφήσει στο σπίτι του τόσο το κινητό του τηλέφωνο όσο και το πορτοφόλι του κατά τη στιγμή της εξαφάνισης.

Οι Aρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τις κινήσεις του μέσω των δεδομένων από το σύστημα Tesla Sentry Mode, διαπιστώνοντας ότι το όχημά του παρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες στο αεροδρόμιο του Χάντσβιλ το πρωί της ημέρας του θανάτου του. Η οικογένειά του τόνισε ότι η μετακίνησή του προς τα δυτικά δεν αποτελούσε μέρος του προγράμματός του για εκείνη την ημέρα και ότι, επίσης ασυνήθιστα, δεν επικοινωνούσε μαζί τους.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο ΛεΜπλάνκ εργαζόταν στη NASA για περίπου πέντεμισι χρόνια και είχε αναλάβει ρόλο επικεφαλής ομάδας στο πρόγραμμα Ωρίμανσης Οργάνων και Ελέγχου της Πυρηνικής Πρόωσης Διαστήματος (Space Nuclear Propulsion – SNP). Η συγκεκριμένη τεχνολογία, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας, θα μπορούσε να επιτρέψει ταχύτερες και πιο αξιόπιστες μεταφορές για αποστολές πληρωμάτων και φορτίου προς τον Άρη, καθώς και επιστημονικές αποστολές στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα.

Αργότερα, ο ΛεΜπλάνκ ηγήθηκε ομάδας στο πρόγραμμα Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operation (DRACO), το οποίο αφορά κινητήρα πυρηνικής θερμικής πρόωσης.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας, καθώς τουλάχιστον 12 ακόμη άτομα, τα περισσότερα εκ των οποίων συνδέονται με την πυρηνική επιστήμη και την έρευνα του διαστήματος, έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί από το 2022, σε ορισμένες περιπτώσεις υπό μυστηριώδεις συνθήκες.

Μεταξύ αυτών που δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι την περίοδο 2023 έως 2026 περιλαμβάνονται οι Μόνικα Ρέζα, 60 ετών, Μελίσα Κάσιας, 53 ετών, Άντονι Τσάβες, 79 ετών, Στίβεν Γκαρσία, 48 ετών, καθώς και ο απόστρατος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, 68 ετών, με όλες τις υποθέσεις να χαρακτηρίζονται ύποπτες.

Παράλληλα, μεταξύ 2022 και 2026 κατέληξαν οι Μάικλ Ντέιβιντ Χικς, 59 ετών, Φρανκ Μάιβαλντ, 61 ετών, Νούνο Λουρέιρο, 47 ετών, Τζέισον Τόμας, 45 ετών, Έιμι Έσκριντζ, 34 ετών και Καρλ Γκρίλμαϊρ, 47 ετών. Οι Χικς, Μάιβαλντ και Ρέζα είχαν συνδεθεί με το Jet Propulsion Laboratory της NASA.

Μέχρι στιγμής, οι θάνατοι και οι εξαφανίσεις δεν έχουν επισήμως συνδεθεί μεταξύ τους, ωστόσο έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον του Λευκού Οίκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα σε δημοσιογράφους: «Ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα το γνωρίζουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα και μισή. Μόλις έφυγα από σχετική σύσκεψη».

Σε δήλωσή του στο Fox News Digital, το FBI επιβεβαίωσε ότι η υπηρεσία συνεργάζεται με άλλες ομοσπονδιακές αρχές για τη διερεύνηση των υποθέσεων των 11 αγνοούμενων και θανόντων επιστημόνων. «Το FBI ηγείται της προσπάθειας για τον εντοπισμό πιθανών συνδέσεων μεταξύ των αγνοούμενων και των θανόντων επιστημόνων. Συνεργαζόμαστε με το υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Πολέμου και με πολιτειακούς και τοπικούς εταίρους επιβολής του νόμου για να βρούμε απαντήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία.

Η Υπηρεσία Επιβολής Νόμου της Αλαμπάμα, η οποία διερεύνησε τον θάνατο του ΛεΜπλάνκ, δημοσιοποίησε σχετική ανακοίνωση τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους, επαναλαμβάνοντας τις λεπτομέρειες του δυστυχήματος.