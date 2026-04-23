Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4) στη Ρόδο, όταν μπετονιέρα μεγάλου όγκου ξέφυγε από την πορεία της και κατέληξε μέσα σε αυλή κατοικίας στην περιοχή «Τρεις», προκαλώντας σοκ και έντονη αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 13:30, όταν το βαρύ όχημα, πλήρως φορτωμένο με σκυρόδεμα και βάρους που εκτιμάται στους 33 τόνους, εξετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στην ανεξέλεγκτη πορεία του, προσέκρουσε αρχικά σε τοιχίο της αυλής και σε έναν φοίνικα, πριν ακινητοποιηθεί πάνω στον εξωτερικό τοίχο της κατοικίας.

Ο οδηγός της μπετονιέρας κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Την ίδια στιγμή, μέσα στο σπίτι βρίσκονταν οι ένοικοι, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο επικίνδυνο, καθώς αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μια τραγωδία.

Μαρτυρίες από το σημείο και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχουν έντονα ίχνη φρεναρίσματος στο οδόστρωμα, στοιχείο που υποδηλώνει ότι ο οδηγός επιχείρησε να περιορίσει την ταχύτητα του οχήματος πριν την πρόσκρουση. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης της μπετονιέρας αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του μεγάλου βάρους και όγκου της, με συνεργεία και γερανοφόρο όχημα να επιχειρούν για αρκετή ώρα στο σημείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τοιχίο της αυλής και ο φοίνικας φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση της ορμής του οχήματος, αποτρέποντας πιθανότατα ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες για την κατοικία και τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα σε αυτή. Οι έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος συνεχίζονται.