Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβιβάστηκαν και έκαναν επιθεώρηση σε ένα υπό κυρώσεις πλοίο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στον Ινδικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό Πεντάγωνο.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν θαλάσσια αναχαίτιση και επιθεώρηση επιβιβαζόμενες στο χωρίς σημαία πλοίο M/T Majestic X, το οποίο υπόκειται κυρώσεις και μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν, στον Ινδικό Ωκεανό εντός της περιοχής ευθύνης της INDOPACOM», δήλωσε η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



«Θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε παγκόσμιες επιχειρήσεις ναυτιλιακού ελέγχου για να διαταράξουμε παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν αυτά δραστηριοποιούνται», πρόσθεσε το Πεντάγωνο.

Θυμίζεται ότι την Τρίτη, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ένα άλλο υπό κυρώσεις πλοίο που συνδεόταν με το Ιράν, το M/T Tifani, το οποίο έπλεε στον Ινδικό Ωκεανό.