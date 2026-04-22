Σύμφωνα με ναυτιλιακές και πηγές ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, ο αμερικανικός στρατός φέρεται να έχει προχωρήσει στην αναχαίτιση τουλάχιστον τριών δεξαμενόπλοιων με ιρανική σημαία σε περιοχές ασιατικών υδάτων, κατευθύνοντάς τα μακριά από τις αρχικές τους θέσεις κοντά στην Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σρι Λάνκα.

Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στο ιρανικό θαλάσσιο εμπόριο, ενώ από την πλευρά του το Ιράν έχει ανοίξει πυρ κατά πλοίων σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη διέλευσή τους από το Στενό του Ορμούζ, στην είσοδο του Περσικού Κόλπου. Σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, δεν καταγράφονται ουσιαστικές ενδείξεις επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που εξακολουθεί να ισχύει, σημειώνει το Reuters.

Το κλείσιμο του Ορμούζ έχει διαταράξει τη ροή περίπου του ενός πέμπτου της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου, πυροδοτώντας διεθνή ενεργειακή πίεση. Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις έχουν κατασχέσει τις τελευταίες ημέρες ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο και ένα δεξαμενόπλοιο.

Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη προχώρησε στην κατάληψη δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που επιχειρούσαν να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ, μετά από ανταλλαγή πυρών με τα πληρώματα και ακόμη ένα σκάφος, στις πρώτες τέτοιες ενέργειες από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με δύο αμερικανικές και ινδικές ναυτιλιακές πηγές, καθώς και δύο ξεχωριστές δυτικές πηγές ασφαλείας στη ναυτιλία που μίλησαν στο Reuters, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν τις τελευταίες ημέρες εκτρέψει τουλάχιστον τρία ακόμη πετρελαιοφόρα με ιρανική σημαία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το δεξαμενόπλοιο Deep Sea, το οποίο έφερε ιρανική σημαία, ήταν μερικώς φορτωμένο με πετρέλαιο και είχε εντοπιστεί τελευταία φορά μέσω σήματος εντοπισμού ανοιχτά των ακτών της Μαλαισίας πριν από περίπου μία εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές και δεδομένα της πλατφόρμας MarineTraffic.

Το μικρότερο δεξαμενόπλοιο Sevin, επίσης με ιρανική σημαία και χωρητικότητα έως 1 εκατομμύριο βαρέλια, φορτωμένο κατά περίπου 65%, αναχαιτίστηκε επίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης, είχε εντοπιστεί τελευταία φορά ανοιχτά της Μαλαισίας πριν από περίπου έναν μήνα.

Παράλληλα, το δεξαμενόπλοιο Dorena, επίσης ιρανικής σημαίας, με φορτίο περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Τα δεδομένα της MarineTraffic το είχαν εντοπίσει τελευταία φορά ανοιχτά της νότιας Ινδίας πριν από τρεις ημέρες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command) ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι το Dorena συνοδεύεται από αμερικανικό αντιτορπιλικό στον Ινδικό Ωκεανό, έπειτα από απόπειρα παραβίασης του ναυτικού αποκλεισμού.

U.S. forces have directed 29 vessels to turn around or return to port as part of the U.S. blockade against Iran.



Over past 24 hours, media reports have alleged that several commercial ships evaded the blockade, citing M/V Hero II, M/V Hedy, and M/V Dorena as examples. — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 22, 2026

Ναυτιλιακές πηγές αναφέρουν επίσης ότι ενδέχεται να έχει αναχαιτιστεί και το δεξαμενόπλοιο Derya, καθώς δεν κατάφερε να εκφορτώσει ιρανικό πετρέλαιο στην Ινδία πριν από τη λήξη άδειας εξαίρεσης που ίσχυε έως την Κυριακή.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού κατά πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια, έχουν δοθεί εντολές σε 29 πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν στο λιμάνι αναχώρησης, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί όλα τα περιστατικά αναχαίτισης.

Άλλη ναυτιλιακή πηγή που μίλησε στο Reuters σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιχειρούν να στοχοποιούν ιρανικά πλοία σε πιο απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος από ενδεχόμενη παρουσία ναρκών στο Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.