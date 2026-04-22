Ενημέρωση που φέρεται να έχει φτάσει στο Ισραήλ αναφέρει πως το χρονικό περιθώριο που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη για επίτευξη συμφωνίας ολοκληρώνεται την Κυριακή, σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Τετάρτη το Κανάλι 12.

Κατά το ίδιο μέσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αφήνουν ανοιχτό ένα παράθυρο τριών έως πέντε ημερών στο Ιράν, προκειμένου να τοποθετηθεί επί της πρότασης που βρίσκεται στο τραπέζι και να επανέλθει στον διάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος να διαλυθεί η εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει αυτή τη στιγμή, όπως προκύπτει από αναφορές τριών Αμερικανών αξιωματούχων.

Παράλληλα, σε άλλη εκπομπή του ίδιου καναλιού, όπου γίνεται επίκληση σε πολιτικούς κύκλους της Ιερουσαλήμ, επισημαίνεται ότι η ουσιαστική διορία που έχει τεθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο συμπίπτει με την Κυριακή, ευθυγραμμιζόμενη με το χρονικό εύρος των τριών έως πέντε ημερών που έχει ήδη αναφερθεί.

Ωστόσο, στο Ισραήλ επικρατεί σκεπτικισμός, καθώς εκτιμάται ότι οι πιθανότητες να υπάρξει θετική κατάληξη μέσα στις επόμενες ημέρες παραμένουν περιορισμένες.

Η κατάπαυση πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων είχε ολοκληρωθεί την Τρίτη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιλέγει να παρατείνει την ισχύ της χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρονικό όριο.

Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει δοθεί στο Ιράν προθεσμία τριών έως πέντε ημερών για να απαντήσει στην τελευταία πρόταση που αφορά μια μόνιμη εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο πρόεδρος δεν έχει θέσει συγκεκριμένη προθεσμία για να λάβει ιρανική πρόταση, σε αντίθεση με ορισμένα από τα δημοσιεύματα που είδαμε σήμερα», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

The “3–5 day deadline” stuff is not true. pic.twitter.com/qljYH2xhrp — Clash Report (@clashreport) April 22, 2026

Αναφερόμενη στην απόφαση για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν την Τρίτη, τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέδειξε «μια κάποια ευελιξία» απέναντι σε ένα καθεστώς που αντιμετωπίζει «έντονες εσωτερικές διαιρέσεις» ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια σύγκρουση μεταξύ πραγματιστών και σκληροπυρηνικών στο Ιράν, και ο πρόεδρος επιθυμεί μια ενιαία απάντηση», πρόσθεσε, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας.

Την ίδια ώρα, όπως σημείωσε, η επιχείρηση «Operation Economic Fury» συνεχίζεται, αποτελώντας τη νέα ονομασία για τις κυρώσεις και τα μέτρα αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον σε βάρος της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την ίδια, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών κοστίζει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως, ενώ το νησί Χαργκ είναι «εντελώς γεμάτο» με πετρέλαιο, καθώς η χώρα δεν μπορεί να μεταφέρει καύσιμα προς ή από την επικράτειά της.

Ωστόσο, ο αποκλεισμός φαίνεται να έχει οδηγήσει το Ιράν στο να καθυστερεί την κατάθεση της απάντησής του στις «παγωμένες» συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει εκ νέου στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που έχει επηρεάσει συνολικά την παγκόσμια οικονομία.

Οι συνομιλίες με το Ιράν επικεντρώνονται αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ξεκαθαρίζει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν επικεντρώνονται αποκλειστικά στο πυρηνικό του πρόγραμμα και όχι στο ιστορικό της Τεχεράνης σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο φόντο δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα την Τετάρτη, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν αποφάσισε να αναστείλει τις προγραμματισμένες εκτελέσεις οκτώ γυναικών, το Fox News έθεσε το ερώτημα αν ανθρωπιστικά ζητήματα θα ενταχθούν στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά έχουν «παγώσει».

«Τα ανθρωπιστικά ζητήματα αποτελούν μεγάλη ανησυχία για τον πρόεδρο, αλλά σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχει καταστήσει απολύτως σαφείς τις κόκκινες γραμμές του: το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο για να απειλήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους μας, και πρέπει να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει», τόνισε η Λέβιτ.

Iran must turn over the enriched uranium that’s in their possession.pic.twitter.com/hXioyrhWDk — Clash Report (@clashreport) April 22, 2026

«Παρότι βρίσκεται πολύ βαθιά κάτω από το έδαφος, χάρη στην επιτυχία της επιχείρησης Operation Midnight Hammer, είναι σημαντικό για τον πρόεδρο να παραδώσουν αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο», πρόσθεσε, αναφερόμενη στα αμερικανικά πλήγματα του Ιουνίου του 2025 κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο –σύμφωνα με πληροφορίες– προτείνει την αραίωση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου αντί της μεταφοράς του εκτός της χώρας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν έκανε καμία αναφορά στο βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν ούτε στη στήριξη που παρέχει σε συμμαχικές ένοπλες ομάδες, ζητήματα που το Ισραήλ επιμένει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν σε οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη.