Η εταιρεία Technomar Shipping Inc., ιδιοκτήτρια του ελληνικών συμφερόντων πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Epaminondas», σε νεότερη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το σκάφος, το οποίο δέχθηκε επίθεση την Τετάρτη ενώ έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν, έχει πλέον καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του ιστότοπου Marinetraffic, το πλοίο αυτή τη στιγμή κινείται με ταχύτητα 14,8 κόμβων και κατεύθυνση βορειοδυτική, ενώ το Associated Press, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μεταδίδει ότι τόσο το «Epaminondas» όσο και το «MSC Francesca» έχουν μεταφερθεί στο Ιράν.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης, είχαν αναφέρει ότι το «MSC Francesca», που φέρει σημαία Παναμά, μαζί με το ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas», κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν προς ιρανικά ύδατα. Ωστόσο, το ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας είχε διαψεύσει ότι το πλοίο είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Παράλληλα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και όπως μεταδίδεται από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν αντιμετωπίζει την κατάσχεση των δύο πλοίων από το Ιράν ως παραβίαση της εκεχειρίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Technomar Shipping Inc.:

«Η Technomar Shipping Inc. («Technomar») επιβεβαιώνει ότι το υπό διαχείρισή της πλοίο, Epaminondas (IMO: 9153862), ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας. Το πλοίο διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.

Το Epaminondas έχει έκτοτε καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις.

Η Technomar Shipping Inc. παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή.

Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος, ενώ συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη προστασία τους και την άμεση επίλυση της κατάστασης.

Το Epaminondas (IMO: 9153862) είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας.

Θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες όταν προκύψουν σημαντικές εξελίξεις».