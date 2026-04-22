Ένα δεύτερο πλοίο δέχθηκε επίθεση την Τετάρτη στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον βρετανικό στρατό, λίγο μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εναντίον πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ελληνικών συμφερόντων.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO δεν προσδιόρισε αμέσως ποιος πυροβόλησε κατά του δεύτερου πλοίου, αναφέρει το Associated Press. Ωστόσο, οι υποψίες στράφηκαν αμέσως προς το Ιράν, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν προηγουμένως ανοίξει πυρ εναντίον του ελληνικών συμφερόντων πλοίου, του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk.

Στη δεύτερη επίθεση, το φορτηγό πλοίο ανέφερε ότι δέχθηκε πυρά και ακινητοποιήθηκε στη θάλασσα. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στο σκάφος.

Νωρίτερα σήμερα, η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous είχε ανακοινώσει πως ο πλοίαρχος του «EPAMINONDAS» ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Οι επιθέσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά την κατάσχεση ενός ιρανικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από τις ΗΠΑ, το οποίο δέχθηκε πυρά το περασμένο Σαββατοκύριακο, και την επιβίβαση σε ένα πετρελαιοφόρο που συνδέεται με το εμπόριο πετρελαίου του Ιράν την Τρίτη στον Ινδικό Ωκεανό.