Νέο περιστατικό ασφαλείας έρχεται να αναδείξει τους αυξημένους κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, με επίκεντρο αυτή τη φορά πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, είχε ανακοινώσει ότι έλαβε πληροφορίες για «συμβάν» 15 ναυτικά μίλια (σχεδόν 28 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν, με τον κυβερνήτη πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να αναφέρει πως περιπολικό των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, άνοιξε πυρ προκαλώντας «σοβαρές» ζημιές στη γέφυρα, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου.

Κατά την ανακοίνωση του UKMTO, δεν εκδηλώθηκε φωτιά πάνω στο σκάφος και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.