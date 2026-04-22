Η Τρίτη ξεκίνησε ως μια μέρα έντονων διπλωματικών επαφών στην Ουάσινγκτον, με το Air Force Two έτοιμο να μεταφέρει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο Ισλαμαμπάντ για έναν ακόμα γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Αρκετές ώρες αργότερα, το Air Force Two δεν είχε απογειωθεί και οι διαπραγματεύσεις αναβλήθηκαν. Ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, η οποία επρόκειτο να λήξει το βράδυ της Τετάρτης, για να δώσει στο καθεστώς περισσότερο χρόνο να καταρτίσει μια «ενιαία πρόταση» για τον τερματισμό του πολέμου.

Εντωμεταξύ, ο Τραμπ ζύγιζε τις επιλογές του, ενώ ο κόσμος περίμενε να δει αν οι χώρες είχαν πλησιάσει καθόλου στον τερματισμό του πολέμου. Ήταν η δεύτερη φορά σε δύο εβδομάδες που ο Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει την απειλή για κλιμάκωση του πολέμου, κερδίζοντας περισσότερο χρόνο για να τερματίσει μια σύγκρουση που πλησιάζει τους δύο μήνες.

Ο Βανς δεν ανακοίνωσε ποτέ επίσημα το ταξίδι στο Ισλαμαμπάντ. Και το Ιράν δεν δεσμεύτηκε ποτέ επίσημα να συμμετάσχει στις συνομιλίες, αφήνοντας τον Λευκό Οίκο στη δύσκολη θέση να αποφασίσει αν θα στείλει τον Βανς χωρίς καμία εγγύηση ότι η Τεχεράνη θα καθόταν καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Καθώς η μέρα προχωρούσε, εμφανίστηκαν σημάδια αναβολής. Ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ανώτερα μέλη της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας με επικεφαλής τον Βανς, πέταξαν στην Ουάσινγκτον από το Μαϊάμι αντί να κατευθυνθούν στο Ισλαμαμπάντ. Λίγο αργότερα, ο Βανς μετέβη στον Λευκό Οίκο για «συναντήσεις πολιτικής», ενώ ο πρόεδρος και οι ανώτεροι σύμβουλοί του συζητούσαν για τα επόμενα βήματα, σημειώνει σε ρεπορτάζ του ο ανταποκριτής του BBC στην Ουάσινγκτον, Ντάνιελ Μπους.

Τελικά, ο Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας στο Truth Social, το μέσο που προτιμά για ενημερώσεις σχετικά με τον πόλεμο από τότε που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι πήρε την απόφαση κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν, το οποίο έχει μεσολαβήσει στις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

«Μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν έως ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση», δήλωσε ο Τραμπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη φορά ο Τραμπ δεν διευκρίνισε πόσο θα διαρκέσει η εκεχειρία. Νωρίτερα αυτό τον μήνα, είχε θέσει προθεσμία δύο εβδομάδων για την πρώτη εκεχειρία. Αυτό συνέβη ύστερα από αντιφατικές δηλώσεις σε συνεντεύξεις Τύπου, κατά τις οποίες είπε ότι οι συνομιλίες πήγαιναν καλά, αλλά προειδοποίησε επίσης ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τον πόλεμο, αν το Ιράν αρνιόταν να διαπραγματευτεί.

«Δεν υπάρχει σαφής φόρμουλα για τον τερματισμό των πολέμων», δήλωσε στο BBC ο Τζέιμς Τζέφρι, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ιράκ και την Τουρκία.

Ο Τραμπ δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που «απειλεί με σημαντική στρατιωτική κλιμάκωση», πρόσθεσε ο Τζέφρι, «ενώ ταυτόχρονα προτείνει μια καλή συμφωνία».

Η αόριστη δήλωση του Τραμπ την Τρίτη ήταν πιο συγκρατημένη σε σύγκριση με τις προηγούμενες επιθέσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον του Ιράν. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει την επιθυμία του Τραμπ να τερματίσει έναν πόλεμο που έχει ταράξει την παγκόσμια οικονομία και είναι αντιδημοφιλής στους αντι-επεμβατιστές υποστηρικτές της βάσης του κινήματος «Make America Great Again» (MAGA).

«Πρόκειται για μια ρεαλιστική απόφαση που βασίζεται στις αρκετά προφανείς ρωγμές που υπάρχουν στην τρέχουσα ηγεσία της ιρανικής κυβέρνησης», δήλωσε ο Μπράιαν Κατούλις, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο, ο Κατούλις ανέφερε ότι η απόφαση του Τραμπ δημιούργησε επίσης μεγαλύτερη αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια του πολέμου.

«Αυτή η κίνηση θέτει όμως το ερώτημα για τον Τραμπ σχετικά με το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τον οικονομικό πόνο που βιώνουν οι Αμερικανοί και τον πολιτικό πόνο που βιώνει από τη βάση του», είπε ο Κατούλις. «Δεν έχει απαντήσει στα ερωτήματα που εξακολουθούν να τροφοδοτούν αυτή την κρίση».

Περισσότερος χρόνος και ερωτήματα

Με την παράταση της εκεχειρίας, οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν πλέον περισσότερο χρόνο για να καταλήξουν σε μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά ερωτήματα.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ αποτελεί πράξη πολέμου. Ενώ ο Τραμπ επέλεξε να μην ξαναρχίσει αμέσως τον πόλεμο, δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι θα τερματίσει τον αποκλεισμό, που οι ΗΠΑ ήλπιζαν ότι θα πίεζε την Τεχεράνη να υποχωρήσει. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί, αφήνοντας τον Τραμπ με λιγότερες επιλογές εκτός από την εντατικοποίηση της στρατιωτικής εκστρατείας.

Το Ιράν, στο μεταξύ, δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για τον τερματισμό του πυρηνικού του προγράμματος ή για τη στήριξη ομάδων-αντιπροσώπων στη Μέση Ανατολή – δύο λεγόμενες «κόκκινες γραμμές» που ο Τραμπ έχει απαιτήσει να συμπεριληφθούν σε οποιαδήποτε τελική ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ κέρδισε λίγο χρόνο. Ωστόσο, ένας γρήγορος τερματισμός του πολέμου, προς το παρόν, φαίνεται ακόμη μακριά.