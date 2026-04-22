Το ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο «Epaminondas» και ένα ακόμα με το όνομα «Francesca κατέλαβε το μεσημέρι της Τετάρτης το ιρανικό Ναυτικό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης. Το Ναυτικό του Ιράν έκανε λόγο στην ανακοίνωσή του για παραβιάσεις της ναυτιλιακής νομοθεσίας και τα μετέφερε στις ιρανικές ακτές, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim την Τετάρτη. Πάντως, πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας αναφέρουν πως το «Epaminondas» δεν έχει καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθαρίζει ότι, σε αντίθεση με τις ιρανικές ανακοινώσεις, το containership «Epaminondas» δεν έχει τεθεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «το πλοίο δεν έχει κρατηθεί», με την Αθήνα να αποδίδει τις σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης σε ανακριβή πληροφόρηση.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα πλοία, τα οποία ταυτοποίησε ως τα MSC Francesca και Epaminodes, κατασχέθηκαν επειδή «λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια και επειδή παραποιούσαν τα συστήματα πλοήγησης», προσθέτοντας ότι αυτό έθετε σε κίνδυνο τη ναυτική ασφάλεια.

Παρά τη διάψευση για το «Epaminondas», οι πληροφορίες για περιστατικό έντασης παραμένουν. Το πλοίο, μεταφορικής ικανότητας 6.673 TEU και ελληνικών συμφερόντων, φέρεται να δέχτηκε προσέγγιση ή και επίθεση από ιρανική ναυτική μονάδα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στη γέφυρα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί στο πλήρωμα.

Την ίδια ώρα, το MSC Francesca (11.660 TEU) παραμένει ακινητοποιημένο στην ευρύτερη περιοχή, μετά από απόπειρα διέλευσης των Στενών, γεγονός που ενισχύει την εικόνα ενός αυστηρά ελεγχόμενου θαλάσσιου περάσματος, όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας τίθεται υπό προϋποθέσεις.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως τουλάχιστον τρία φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχτηκαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ σήμερα, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Maritime Trade Operations – UKMTO) και πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά, αρχικά απαντώντας στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις και στη συνέχεια απαντώντας στον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.

Η γέφυρα του υπό λιβεριανή σημαία ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου «Epaminondas» υπέστη ζημιές από σφαίρες και ρουκέτες στη θαλάσσια ζώνη βορειοανατολικά του Ομάν, όπως ανέφεραν οι πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα σήμερα το πρωί. Το πλοίο είχε πληροφορηθεί ότι είχε την άδεια να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών Vanguard Tech.

Το UKMTO ανακοίνωσε ότι κανονιοφόρος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε χωρίς ειδοποίηση μέσω του ασυρμάτου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη γέφυρα. Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά και το πλήρωμα είναι αβλαβές.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι πλοίο «αγνόησε τις προειδοποιήσεις των ιρανικών στρατιωτικών δυνάμεων».

Αργότερα το UKMTO μετέδωσε ότι και δεύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχτηκε πυρά, ενώ έπλεε σε απόσταση οκτώ ναυτικών μιλίων δυτικά του Ιράν. Το υπό παναμαϊκή σημαία φορτηγό πλοίο δεν υπέστη ζημιές και το πλήρωμα είναι αβλαβές.

Σύμφωνα με πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, και τρίτο φορτηγό πλοίο μεταφοράς κοντέινερ υπό λιβεριανή σημαία δέχτηκε πυρά, καθώς έπλεε σε απόσταση οκτώ ναυτικών μιλίων δυτικά του Ιράν διασχίζοντας τα Στενά του Ορμούζ. Το πλοίο διέκοψε τον πλου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές.