Η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποίησε το Κογκρέσο ότι η απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, τις οποίες φέρεται να έχει τοποθετήσει η Τεχεράνη, μπορεί να χρειαστεί μέχρι και έξι μήνες, υποδηλώνοντας ότι οι πιέσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο θα διαρκέσουν πολύ πέρα από το τέλος του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν. Σε κλειστή ενημέρωση προς την Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου μετέφερε την εκτίμηση ότι μια επιχείρηση εκκαθάρισης δεν θα ξεκινήσει πριν από την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών, προκαλώντας έντονη δυσφορία και στα δύο κόμματα.

Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν το περιεχόμενο της ενημέρωσης, το Ιράν ενδέχεται να έχει τοποθετήσει 20 ή και περισσότερες νάρκες μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν ζωτικό θαλάσσιο δίαυλο από τον οποίο πριν από τον πόλεμο περνούσε περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, με την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες να εξαρτώνται ιδιαίτερα από αυτή τη ροή. Μερικές από τις νάρκες φέρεται να έχουν αφεθεί εξ αποστάσεως, με χρήση GPS, καθιστώντας τη δουλειά των αμερικανικών δυνάμεων εντοπισμού ακόμη πιο δύσκολη, ενώ άλλες πιστεύεται ότι τοποθετήθηκαν από μικρά ιρανικά σκάφη.

Στενά του Ορμούζ: οι νάρκες ως «όπλο» στην παγκόσμια οικονομία

Ο στραγγαλισμός της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει εξελιχθεί σε μόνιμη εστία έντασης, με την Τεχεράνη να κηρύσσει το πέρασμα «κλειστό» και να επιτίθεται σε πλοία, επιδιώκοντας να ασκήσει πίεση τόσο στην παγκόσμια οικονομία όσο και στην κυβέρνηση Τραμπ. Πέρα από τις στρατιωτικές διαστάσεις, η προοπτική εξάμηνης εκκαθάρισης μεταφράζεται σε παρατεταμένη αβεβαιότητα για τις αγορές ενέργειας, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι ακόμη και η μερική αχρησία μιας τόσο κρίσιμης δίοδος θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες σε τιμές και ασφάλιση φορτίων.

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον προσπαθεί να διαχειριστεί τις πολιτικές παρενέργειες στο εσωτερικό, καθώς η απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν έχει αποδειχθεί αντιδημοφιλής, διαβρώνοντας μέρος της εκλογικής του βάσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί ψηφοφόροι, που τον στήριξαν με την υπόσχεση να αποφύγει νέες στρατιωτικές περιπέτειες και να επικεντρωθεί στα εσωτερικά προβλήματα, βλέπουν τώρα τον πόλεμο και την κρίση στα Στενά του Ορμούζ ως διπλή απειλή για το πορτοφόλι και τη σταθερότητα των ΗΠΑ.

Αντιφάσεις Τραμπ και αβεβαιότητα για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Το Πεντάγωνο παρουσίασε την εκτίμησή του προς το Κογκρέσο λίγες μόλις ημέρες μετά τη δημόσια διαβεβαίωση του Τραμπ ότι «το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή αφαιρεί όλες τις θαλάσσιες νάρκες» από τα Στενά του Ορμούζ, μια δήλωση που στόχευε στην καθησύχαση των αγορών. Η αντίθεση ανάμεσα στην πολιτική ρητορική και την επιχειρησιακή πραγματικότητα προκαλεί ερωτήματα για το κατά πόσο ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση, ενώ στο πεδίο παραμένει άγνωστο ακόμη και το πώς ακριβώς θα οργανωθεί η εκκαθάριση, με σενάρια για χρήση ελικοπτέρων, drones και δυτών να βρίσκονται στο τραπέζι, σύμφωνα με τη Washington Post.

Αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι, παρότι κάποιες εμπορικές διελεύσεις έγιναν κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα τον Απρίλιο, η κίνηση πάγωσε ξανά όταν ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ σε δεξαμενόπλοια και επανέλαβαν την απαγόρευση διέλευσης. Ο ειδικός σε θέματα ιρανικής διπλωματίας Ρίτσαρντ Νέφ’ιου προειδοποιεί ότι το ενδεχόμενο εξάμηνης εκκαθάρισης θα τρομάξει ασφαλιστικές, εφοπλιστές και καπετάνιους, που δύσκολα θα ρισκάρουν να πλεύσουν σε μια περιοχή με νάρκες, ακόμη κι αν δεν υπάρξει πλήρης διακοπή της κίνησης.