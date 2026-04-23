Ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το σοβαρό τροχαίο με θύμα 16χρονη μαθήτρια, στην οδό Λιοσίων, ο 16χρονος Σουδανός οδηγός της μηχανής κατά τη διάρκεια της απολογίας του.

Ο ανήλικος, μάλιστα, φέρεται να δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει «με κάθε τρόπο την ίδια και την οικογένειά της».

Ο 16χρονος, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με τα κακουργήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης και της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής, ωστόσο δεν έπεισε και μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ανήλικος απολογούμενος ισχυρίστηκε πως εγκατέλειψε την 16χρονη γιατί φοβήθηκε και σημείωσε πως δεν είχε δόλο.

«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για ό,τι συνέβη. Φοβήθηκα πολύ όταν κατάλαβα τι έγινε επειδή δεν είχα δίπλωμα και γι’ αυτό έφυγα από το σημείο. Οδηγούσα το μηχανάκι επειδή το χρησιμοποιώ για τη δουλειά μου και εκείνη τη στιγμή, φοβήθηκα μην μου το πάρουν» φέρεται να είπε και συνέχισε «Δεν είχα κανένα δόλο και ανησυχώ πολύ για την κατάσταση της υγείας της 16χρονης».

Ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε πως όταν «συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί αποφάσισα να παραδοθώ στην αστυνομία».

«Χάρηκα πολύ όταν έμαθα ότι αποσωληνώθηκε. Θέλω να βοηθήσω με κάθε τρόπο την ίδια και την οικογένειά της» εμφανίζεται να είπε κατά την απολογία του.

Το κατώφλι της ανακρίτριας ανηλίκων πέρασε και ο συνεπιβάτης της μηχανής ο οποίος κατηγορείται για το κακούργημα της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής αλλά και για πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο νεαρός μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές το μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση 3.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι πανικοβλήθηκε και έχασε την ψυχραιμία του.

Χθες, έφυγαν ελεύθεροι από το ανακριτικό γραφείο, μετά τις απολογίες τους, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση της παράσυρσης της 16χρονης μαθήτριας.

Πρόκειται για την 20χρονη που δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής και τον 20χρονο που υποστήριξε ότι ήταν ο διαχειριστής της μηχανής οι οποίοι έδωσαν εξηγήσεις κατηγορούμενοι για τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία, της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταγγελίας στις αρχές.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας, μετά τις απολογίες, συμφώνησαν στην επιβολή του περιοριστικού όρου της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μία φορά το μήνα για τον φερόμενο ως διαχειριστή της μηχανής, ενώ η φερόμενη ιδιοκτήτρια αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.