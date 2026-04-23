Κυβερνητικές πηγές σχολίασαν τη νέα δριμεία κριτική κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ανέφεραν:

«Κάποιος να ενημερώσει τον μονίμως θυμωμένο κ. Ανδρουλάκη ότι θεμέλιο του Κράτους Δικαίου είναι η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας.

Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σκοπίμως προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, αν και είναι παραπάνω από προφανές ότι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου αφορούσε την περίπτωση που οι εκλογές λάβουν χώρα πριν την έκβαση των υποθέσεων σε πρώτο βαθμό.

Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που ζητάμε από τη δικαιοσύνη την ταχύτερη δυνατή εκκαθάρισή τους».