Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε την επίθεση που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης προς τον πρωθυπουργό.

Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Είναι λυπηρό που αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε για πολλοστή φορά σε κάτι προφανές, αλλά η σημερινή ομιλία, οι ύβρεις και το ύφος του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή, δεν αφήνουν άλλα περιθώρια.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποκάλεσε “ντιλάρισμα του Μαξίμου” την αυτονόητη απάντηση που έδωσα για τη συμμετοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους ήρθη η ασυλία, στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Παραθέτω τα ακόλουθα, όχι γιατί πιστεύω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πάρει πίσω τα όσα απαράδεκτα είπε, αλλά για να γνωρίζουν οι πολίτες την πραγματικότητα:

Πρώτον, από την απλή ανάγνωση της αποδελτίωσης της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών προκύπτει ότι δέχτηκα ερώτηση για το εάν αλλάζει κάτι ως προς τη συμμετοχή των εν λόγω βουλευτών μετά τη διαδικασία άρσης της ασυλίας τους και αυτονοήτως απάντησα ότι “δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια”.

Δεύτερον, μόνο κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, έχει αρθεί η ασυλία για 7 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Εάν υιοθετήσουμε την άθλια λογική του κ. Ανδρουλάκη, τότε πρέπει να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή αυτών των 7 βουλευτών στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές θα είναι αποτέλεσμα “ντιλαρίσματος”;

Τρίτον, με κάθε ευκαιρία, το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών, με πρώτο τον πρωθυπουργό, έχει επισημάνει πόσο σημαντική είναι η ταχεία εκκαθάριση των υποθέσεων. Αυτό από μόνο του φανερώνει πως για την Κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία είναι σημαντικό η Δικαιοσύνη να έχει αχθεί σε πρωτόδικη κρίση πριν από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών του 2027.

Όσο κι αν πιέζεται ο κ. Ανδρουλάκης από τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο, ειδικά όταν απευθύνεται στην εθνική αντιπροσωπεία».