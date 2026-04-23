Σοκ προκαλεί στην Πάτρα η είδηση για την απώλεια ενός βρέφος το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 14 ημερών. Το μικρό αγόρι νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από ιατρικές πηγές, η κατάσταση της υγείας του παιδιού ήταν εξαρχής επιβαρυμένη. Το βρέφος σύμφωνα με το tempo24 είχε γεννηθεί πρόωρα και από τις πρώτες κιόλας στιγμές της γέννησής του ήρθε αντιμέτωπο με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα, τα οποία κατέστησαν αναγκαία την άμεση εισαγωγή του στη ΜΕΘ.

Η αστυνομία ενημερώθηκε επίσημα από τη διοίκηση του νοσοκομείου για το συμβάν το βράδυ της Τετάρτης, 22 Απριλίου. Προκειμένου να μην μείνει καμία σκιά γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος, ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.