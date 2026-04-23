Η ιταλική εφημερίδα Il Foglio σε άρθρο με τίτλο «Μαθήματα από την Αθήνα» αποθέωσε τα 8 νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εφημερίδα της Ρώμης αναφέρει ότι για το 2025 η χώρα μας είχε θέσει ως στόχο, πλεόνασμα του 0,6%, αλλά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Eurostat επιβεβαίωσαν ότι το σχετικό ποσοστό άγγιξε το 1,7%.

«Τα δημοσιονομικά στοιχεία επέτρεψαν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώσει χθες μια δέσμη μέτρων στήριξης της οικονομίας, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να αμφισβητηθεί η δημοσιονομική ισορροπία», γράφει η Il Foglio. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας, μετά την οικονομική κρίση «επέστρεψε σταδιακά στην κανονικότητα, στοχεύοντας σε πολιτικές δημοσιονομικής πειθαρχίας, με στόχο να ξανακερδίσει αξιοπιστία στις διεθνείς αγορές και να εξασφαλίσει οικονομική ανάπτυξη»

Η Il Foglio υπογραμμίζει, επίσης, ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες με δημοσιονομικό πλεόνασμα και τα τελευταία τέσσερα χρόνια πετυχαίνει αποτελέσματα θετικότερα από τις προβλέψεις. Υπενθυμίζει ότι το ΑΕΠ της αυξάνεται κατά 2% και προσθέτει ότι το δημόσιο χρέος, το οποίο πέρυσι μειώθηκε κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες, στο 146%, φέτος – σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ- θα περιοριστεί κατά άλλες οκτώ με εννέα μονάδες και θα βρεθεί σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο της Ιταλίας. Η εφημερίδα της Ρώμης, τέλος, ολοκληρώνει την αναφορά στην χώρα μας, υπενθυμίζοντας την δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι «πρόκειται για αποτέλεσμα το οποίο οφείλεται σε μια προσεκτική δημοσιονομική πολιτική».