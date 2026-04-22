Η κυβέρνηση αποφάσισε να μοιράσει το υπερπλεόνασμα των 500 εκατομμυρίων ευρώ που κατέγραψε η ελληνική οικονομία, ανακοινώνοντας 8 νέα μέτρα που επηρεάζουν σημαντικό μερίδιο της κοινωνίας, όπως οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, δανειολήπτες και επιχειρήσεις.

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέες επιδοτήσεις, παρατάσεις στις προθεσμίες των επιδομάτων που ήδη δίνονται, ενώ ορισμένα από αυτά ενισχύονται ακόμη περισσότερο.

Πιο αναλυτικά, επεκτείνεται η επιδότηση του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο. Μία ρύθμιση που, προφανώς, ανακουφίζει επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Συνεχίζεται επίσης, μέχρι και τον Αύγουστο, η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Ένα μέτρο που δυνητικά αφορά 250.000 αγρότες, όπως και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

Αυξάνεται, παράλληλα, σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Ενώ διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Αυξάνονται, ακόμα, τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Έτσι, ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, το 86% του συνόλου.

Η συνέντευξη Τύπου με την εξειδίκευση των 8 νέων μέτρων:

Ιδιωτικό χρέος

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε για το ιδιωτικό χρέος:

Πρώτον, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Δεύτερον, στο εξής δίνεται επίσης η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.

Και τρίτον και σημαντικότερο, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.

Ποιοι λαμβάνουν νέα στήριξη

Μαζί με τη μείωση φόρου εισοδήματος και την αύξηση του κατώτατου μισθού, το νέο πακέτο στήριξης έρχεται να προσφέρει στοχευμένη βοήθεια σε:

1,87 εκατ. συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία (επιπλέον 420.000),

πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές (επιπλέον 70.000),

3,3 εκατ. γονείς και παιδιά (ή 975.000 οικογένειες),

1,3 εκατ. μικροοφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών,

284.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές,

250.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες,

όλους τους κατόχους οχημάτων diesel.

Στις κατηγορίες που διευρύνονται τα κριτήρια: Τα νέα μέτρα καλύπτουν πλέον, το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το 86% των ενοικιαστών και το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα.

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού:

Παραδείγματα με τα νέα μέτρα

Ακολουθούν παραδείγματα με τα νέα μέτρα, ειδικότερα:

Επιδότηση στο diesel: Επεκτείνεται και τον Μάιο η επιδότηση 20 λεπτών.

Κόστος: 55 εκατ. ευρώ – Δικαιούχοι: Οι κάτοχοι οχημάτων diesel

Επιδότηση στα λιπάσματα: Παρατείνεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15%.

Κόστος: συν 23 εκατ. ευρώ – Δικαιούχοι: 250.000 αγρότες

Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου: Από 20.000 στα 25.000 ευρώ – Από 28.000 στα 35.000 ευρώ

Για μονογονεϊκές από 31.000 στα 39.000 ευρώ

Συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο

Κόστος: 25 εκατ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 70.000 ενοικιαστές – σύνολο 1 εκατ.

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά: Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο στα τέλη Ιουνίου

Κόστος: 240 εκατ. ευρώ – Δικαιούχοι: 975.000 νοικοκυριά

Διεύρυνση ενίσχυσης συνταξιούχων: Από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο

Διεύρυνση ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας

Αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, ΑμεΑ

Κόστος: 198 εκατ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 420.000, σύνολο 1,87 εκατ.

Για αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους:

Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού

Δυνατότητα ένταξης σε εξωδικαστικό και για χρέη 5.000-10.000 ευρώ

Δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση 72 δόσεων για αρρύθμιστες παλιές οφειλές

Αφορά 1,3 εκατ. φυσικά και 284 χιλ. νομικά πρόσωπα με 95,3 δισ. ευρώ οφειλές

Πίνακας όρια εισοδήματος – Επιστροφή ενοικίου:

Πίνακας όρια εισοδήματος – Συνταξιούχοι:

Πίνακας όρια εισοδήματος – Ενίσχυση οικογενειών με παιδιά: