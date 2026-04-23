Η σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει ζωές σε ολόκληρο τον κόσμο, με μία από τις λιγότερο προβεβλημένες αλλά ιδιαίτερα κρίσιμες πτυχές να εκτυλίσσεται στα νερά των Στενών του Ορμούζ. Εκεί, περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι, αδυνατώντας να συνεχίσουν τα ταξίδια τους εξαιτίας του κλεισίματος της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Οι ναυτικοί βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση εδώ και σχεδόν δύο μήνες, χωρίς να διαφαίνεται κάποια άμεση λύση. Μάλιστα, τις τελευταίες 24 ώρες, η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, καθώς το Ιράν προχώρησε στην κατάσχεση τουλάχιστον δύο πλοίων, ενώ φέρεται να άνοιξε πυρ και εναντίον ενός τρίτου.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας, Ρόουζ Τζορτζ, η οποία έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη διεθνή ναυτιλία, μίλησε στον κεντρικό παρουσιαστή, Γουίλφρεντ Φροστ, στην εκπομπή «Mornings with Ridge and Frost», περιγράφοντας με μελανά χρώματα την καθημερινότητα των εγκλωβισμένων ναυτικών. Όπως χαρακτηριστικά προειδοποίησε, οι άνθρωποι αυτοί είναι «καθισμένοι στόχοι», χωρίς καμία δυνατότητα διαφυγής.

Κατασχέσεις πλοίων

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών του Παναμά καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» την κατάσχεση πλοίου με σημαία Παναμά από το Ιράν την Τετάρτη, εντείνοντας περαιτέρω τη διεθνή ανησυχία για την ασφάλεια στη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με τον οργανισμό UK Maritime Trade Operations (UKMTO), το πλοίο MSC Francesca, ιταλικής ιδιοκτησίας, ήταν ένα από τα δύο πλοία που κατασχέθηκαν από ιρανικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από πυρά που δέχτηκαν από κανονιοφόρο. Το δεύτερο πλοίο που καταλήφθηκε ήταν ελληνικής ιδιοκτησίας και φέρει το όνομα Epaminondas.

The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) has released footage of the IRGC-N seizure of the two cargo vessels, the MSC Francesca and the Epaminondas, in the Strait of Hormuz earlier today. Per the White House press secretary, U.S. President Donald J. Trump does not consider… pic.twitter.com/p3z0n2sFz6 — OSINTdefender (@sentdefender) April 22, 2026

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Παναμά υπογράμμισε ότι «τέτοιες ενέργειες αυξάνουν την ένταση στον Κόλπο και είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο». Παράλληλα, τόνισε ότι «αποτελούν σοβαρή απειλή για τη ναυτική ασφάλεια και συνιστούν αχρείαστη κλιμάκωση σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής κοινότητα ζητά να παραμείνουν τα Στενά του Ορμούζ ανοικτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα».

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν αναδειχθεί σε ένα από τα βασικά σημεία έντασης στον πόλεμο με το Ιράν, με τις εξελίξεις να επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια οικονομία. Η Τεχεράνη προχώρησε στο κλείσιμο της θαλάσσιας αυτής αρτηρίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, προκαλώντας σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια.

Μάλιστα, το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν ιρανικό πλοίο, γεγονός που οδήγησε την Τεχεράνη να προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα, εντείνοντας ακόμα περισσότερο το ήδη εκρηκτικό κλίμα στην περιοχή.

Σταθερή άνοδο για τις τιμές του πετρελαίου

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει έντονες αναταράξεις και στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν σταθερή άνοδο, καθώς οι ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή δοκιμάζονται.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, διαπραγματεύεται πλέον στα 103 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 6 δολαρίων σε σχέση με τα επίπεδα που καταγράφηκαν μόλις 24 ώρες νωρίτερα. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στην κατάρρευση των προοπτικών για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο Πακιστάν, ενώ ταυτόχρονα και οι δύο πλευρές προχώρησαν σε ενέργειες που στοχεύουν τη ναυτιλία.

Αναλυτές της αγοράς πετρελαίου επισημαίνουν ότι τα περιστατικά με τις κατασχέσεις πλοίων έχουν εντείνει την ανησυχία για την εύθραυστη φύση της εκεχειρίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για τη ναυσιπλοΐα, γεγονός που απειλεί να προκαλέσει ακόμα βαθύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.