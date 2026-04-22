Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από την επιχείρηση κατάληψης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas», το οποίο, σύμφωνα με το iribnews (Islamic Republic of Iran Broadcasting), δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος ιρανικών δυνάμεων ενώ διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ.

The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) has released footage of the IRGC-N seizure of the two cargo vessels, the MSC Francesca and the Epaminondas, in the Strait of Hormuz earlier today. Per the White House press secretary, U.S. President Donald J. Trump does not consider… pic.twitter.com/p3z0n2sFz6 — OSINTdefender (@sentdefender) April 22, 2026

Πρόκειται για πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Λιβερίας, το οποίο, όπως αναφέρεται, πλησίασε και στοχοποιήθηκε από ταχύπλοο σκάφος περίπου 20 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ομάν, στις 06:50 τοπική ώρα, στις 22 Απριλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια εταιρεία Technomar Shipping Inc., το σύνολο του πληρώματος είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης.