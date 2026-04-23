Ο Βινίσιους Ζούνιορ δεσμεύεται ως το 2027 με τη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι έτοιμος να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο, με τον Κιλιάν Εμπαπέ όμως να παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας.

Ο Βραζιλιάνος άσος ανήκει από το 2018 στη «βασίλισσα» και τόσο την περσινή σεζόν όσο και στην αρχή της φετινής υπήρχαν σενάρια για μεταγραφή του είτε σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας είτε στην Τσέλσι, χωρίς όμως να υπάρξουν εξελίξεις.

Τώρα, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports, όλα δείχνουν πως θα έχουμε ανανέωση του συμβολαίου, καθώς υπάρχει ήδη καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στον Βινίσιους και τη Ρεάλ, με τις δύο πλευρές να συζητάνε προσεχώς τις λεπτομέρειες.

Το ποσό που θα εισπράττει ετησίως ο 25χρονος άσος δεν έχει γίνει γνωστό, σίγουρα πάντως θα είναι πιο χαμηλό από αυτό που εισπράττει ο Εμπαπέ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Γερμανών.

«Στις διαπραγματεύσεις με τον Βίνι Τζούνιορ για ένα νέο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο, υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία. Οι τελικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί. Αυτό που είναι σαφές: Ο Κιλιάν Εμπαπέ θα παραμείνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης», ανέφερε το Sky Sports.